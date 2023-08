Le Werder Brême tente le coup Sékou Mara

L’été dernier, le jeune attaquant français Sékou Mara sauvait Bordeaux du dépôt de bilan après sa descente en Ligue 2. Sa vente pour 12 millions d’euros du côté de Southampton permettait aux Girondins de renflouer les caisses. Le joueur, qui avait montré de belles choses en Ligue 1, s’en allait pour un nouveau défi en Premier League. Mais malheureusement pour lui, la saison des Saints a été compliquée avec une relégation.

La suite après cette publicité

Résultat, l’attaquant de 21 ans a peu joué et il a commencé cette saison en Championship sur le banc. Mais son talent est forcément observé et n’est pas passé inaperçu. La preuve avec Thierry Henry, nouveau sélectionneur des Espoirs, qui a décidé de le convoquer ce jeudi. Et selon nos informations, le Werder Brême est entré en contact avec Southampton pour un prêt avec option d’achat du Français. Des discussions existent pour ce deal et un accord a été trouvé entre les clubs. Reste désormais à convaincre le joueur…