Bayer Leverkusen : l’effectif ne bougera pas d’un poil cet hiver !

Le Bayer Leverkusen est, en 16 journées, toujours invaincu en Bundesliga. Les hommes de Xabi Alonso sont intenables en championnat. L’architecte espagnol se classe devant le Bayern Munich de Thomas Tuchel, ou encore les concurrents que sont Leipzig, Stuttgart ou encore Dortmund. Mais il reste encore de nombreux mois à tenir. Alors, pour tenter de poursuivre ce rêve éveillé, le Bayer 04 a prévenu la concurrence : l’effectif ne sera pas chamboulé cet hiver. Autrement dit, personne ne sera vendu.

«Tout le monde reste. Nous ne laisserons personne partir cet hiver», a déclaré Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer Leverkusen, à Kicker. Ce que semble confirmer Sky Sports via son expert en transferts Philipp Hinze : «Si rien de complètement fou ne se produit, Tah ne bougera pas cet hiver». Il faut dire que le défenseur central allemand est courtisé, notamment par Chelsea, puisque son contrat se termine en 2025. Piero Hincapié non plus, ne devrait pas bouger, alors que Liverpool s’est positionné sur son cas pour renforcer son secteur défensif. On ne change pas une équipe qui gagne au Bayer 04.