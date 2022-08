Antony règle ses comptes avec l'Ajax et force son départ

La suite après cette publicité

L'avenir d'Antony est enfin en train de se décanter. Comme nous vous l'avions révélé, l'Ajax Amsterdam avait reçu une nouvelle offre de 100 millions d'euros, bonus compris, après qu'une première tentative à hauteur de 80 millions d'euros a été refusée en provenance de Manchester United. Mais alors que le transfert n'avance pas, le bras de fer est engagé entre Antony et l’Ajax et De Telegraaf affirmait que le Brésilien avait récemment mis la pression à ses dirigeants.

Dans un entretien accordé au journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant de 22 ans a expliqué les dessous de son été mouvementé. «En juin dernier, j'ai interrompu mes vacances et je suis venu personnellement informer les dirigeants de l'Ajax, y compris le nouvel entraîneur, de mon souhait de partir et qu'ils devaient envisager cette possibilité, car il me restait encore deux saisons (son contrat court jusqu'en juin 2025, ndlr)», a-t-il d'abord assuré.

«Je demande à l'Ajax de me vendre»

«Depuis le mois de février de cette année, mes agents sont venus à Amsterdam pour informer l'Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau défi et que quelques clubs intéressés allaient arriver et ils proposeraient certainement une grande offre. Pendant les deux mois de mercato, les réunions se sont poursuivies et j'ai également reçu une proposition de l'Ajax pour le renouvellement du contrat. Mais j'ai été clair, je veux partir. Aujourd'hui, lors d'une réunion avec le club, j'ai exprimé mon intérêt pour le départ. Mais cette fois avec une offre considérable sur la table», ajoute encore le Brésilien.

Avant de lourdement tacler le traitement de la direction du club ajacide à son égard. «D'autres offres sont déjà arrivées, l'Ajax a toujours refusé. L'Ajax entrave ma sortie avec l'argument qu'ils n'ont que 5 jours pour me remplacer. Je ne demande pas qu'ils me libèrent. Je demande à l'Ajax de me vendre, car ils ont reçu l'offre la plus élevée jamais reçue par un joueur évoluant en Eredivisie. J'insiste depuis février. J'étais très heureux ici. J'ai gagné des titres, je me suis fait des amis. Maintenant, je veux suivre mon histoire et mes rêves. Les gens doivent écouter et comprendre ma motivation qui me pousse vers le bonheur. J'ai besoin de continuer à performer au plus haut niveau», a conclu le Brésilien. Reste à savoir quelle sera la réponse de l'Ajax après cette sortie musclée.