Paulo Ferreira dithyrambique envers José Mourinho

Ancien joueur de José Mourinho au FC Porto entre 2002 et 2004 puis à Chelsea entre 2004 et 2007, Paulo Ferreira jouit d'une belle relation avec le technicien portugais. Dans un long entretien pour Tribuna Expresso, l'ancien latéral droit de 41 ans désormais à la retraite est revenu sur sa relation avec José Mourinho à qui il a du mal à trouver un défaut : «c'est un être humain fantastique. Peut-être que les gens pensent autrement, mais c'est une personne amicale. Un défaut ? Je ne sais pas si c'est un défaut, mais peut-être qu'il a peur (des réactions ndlr) parce qu'il est trop frontal et direct mais je ne pense pas que ce soit un défaut. Peut-être qu'il est trop silencieux. Cela pourrait être un défaut.»

Ce qu'il retient de ses passages à Porto et à Chelsea avec le Portugais c'est la charge de travail important qu'il déployait et exigeait de ses joueurs : «non. C'était exactement la même chose, avec les mêmes exigences, la même volonté de vouloir gagner, les mêmes brûlures d'estomac quand il a perdu, rigoureux et dur avec les joueurs quand il fallait l'être, direct et avec la même personnalité. Il est normal que la personne change ici ou là, mais par essence, l'ambition et la volonté sont toujours les mêmes.» Comme quoi, José Mourinho peut aussi laisser une très belle image. L'actuel coach de Tottenham appréciera.