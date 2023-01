Chelsea : Édouard Mendy a été opéré

La situation ne s’améliore guère pour Édouard Mendy (30 ans) à Chelsea. Le club londonien a indiqué, par le biais d’un communiqué publié ce samedi, que le portier sénégalais allait être absent des terrains pendant un moment. « Édouard Mendy a été opéré d’un doigt fracturé à l’entraînement cette semaine. »

Un coup dur pour l’ancien gardien du Stade de Reims et du Stade Rennais. Édouard Mendy a vu Kepa Arrizabalaga lui passer devant dans la hiérarchie des gardiens de but du côté de Stamford Bridge après ses performances moyennes. Depuis le début de la saison, celui qui est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Blues et qui pourrait bientôt faire ses valises n’a disputé que 11 matchs.

