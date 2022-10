Arsenal-Tottenham : les compositions officielles

Choc au sommet en ouverture de la neuvième journée de Premier League. A partir de 13h30, Arsenal accueille Tottenham pour un nouveau derby du nord de Londres (une rencontre à suivre en direct sur notre site). Les Gunners, leaders du championnat avec 18 points, brillent dans ce début de saison avec six victoires en sept rencontres mais les Spurs, troisièmes et toujours invaincus, ont débuté fort également puisqu'ils totalisent 17 points avec cinq succès et deux matches nuls en sept journées.

Pour cette affiche, Mikel Arteta récupère deux éléments : Odegaard et Zinchenko. Le premier va évoluer en soutien de Gabriel Jesus avec Saka à sa droite et Martinelli à gauche. L'Ukrainien, lui, retrouve sa place de titulaire à gauche de la défense avec une charnière Saliba-Gabriel et White à droite. Au milieu, Partey sera accompagné de Xhaka. De son côté, Antonio Conte récupère Lloris pour ce match. Forfait avec les Bleus, le gardien est bien présent pour le derby du nord de Londres. Par rapport au succès face à Leicester avant la trêve, l'entraîneur des Spurs effectue trois changements mais reste en 3-4-2-1. Romero revient dans la défense à trois et Emerson retrouve un rôle de piston droit ce qui propulse Perisic à gauche. Devant, Kane sera soutenu par Richarlison et Son, auteur d'un triplé face à Leicester en sortant du banc. A noter que Lenglet conserve sa place de titulaire derrière.

Les compositions officielles

Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Partey, Xhaka – Saka, Odegaard, Martinelli – Jesus.

Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perisic – Son, Richarlison - Kane.