Rennes-PSG : les compositions probables

Drôle de match qui se prépare entre le Stade Rennais et le PSG (ce vendredi, 19h), avec deux équipes aux dynamiques totalement opposées. Le PSG commence à trouver son rythme de croisière, à l’image de la saison dernière, et vient d’enchaîner 7 victoires consécutives en Ligue 1. La première de cette série avait été acquise face… à Rennes au Parc des Princes le 6 décembre dernier, avec un large succès 5-0. La saison passée, le PSG avait infligé un 4-1 aux Bretons au Roazhon Park. Autant dire que le club de la capitale arrive en Bretagne avec une confiance au maximum.

Safonov devrait continuer à être titulaire dans les cages, puisqu’il a encore été convaincant face à l’OM. Devant lui, il pourrait retrouver une charnière Zabarnyi-Pacho, histoire de faire souffler Marquinhos avant les barrages de Ligue des Champions. Hakimi revient de suspension, pour animer le couloir droit, avec la machine Nuno Mendes de l’autre côté. Au milieu, Luis Enrique pourrait privilégier la continuité avec Vitinha et João Neves. Ce dernier monte en puissance. En l’absence de Mayulu et Fabian Ruiz, Kang-In Lee pourrait être le troisième larron dans l’entrejeu.

Rennes dans le doute

Enfin, devant, pour retrouver les automatismes entre trois joueurs qui ont finalement peu joué ensemble cette saison, on pourrait voir à l’œuvre le trio titulaire lors de la dernière finale de la Ligue des Champions avec Kvaratskhelia, Dembélé et Doué. Barcola soufflerait un peu, sur le banc. Une belle équipe donc, censée monter en puissance. À l’inverse, c’est un Stade Rennais malade et avec un entraîneur intérimaire, l’habituel coach de la réserve Sébastien Tambouret, qui va se présenter devant son public. Difficile de savoir dans quel schéma tactique et avec quels hommes, mais Ouest-France a tenté sa chance.

Et le quotidien breton imagine une défense à 3, même sans Jacquet, blessé, avec Brassier, Rouault et Seidu pour protéger le revenant Brice Samba, écarté par Habib Beye lors de son dernier match à la tête de Rennes. En pistons, Tambouret utiliserait Merlin à gauche et la recrue Nordin à droite. Au milieu, les solides Rongier et Camara pour gratter les ballons. Et devant, Szymanski et Blas pour alimenter Embolo. Le départ de Beye, qui était en rupture avec une partie du vestiaire, suffira-t-il à remotiver les troupes ?