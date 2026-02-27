Menu Rechercher
Les infos inquiétantes de Jérôme Rothen sur le vestiaire du PSG

Étincelant la saison dernière à la même époque, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui dans le dur. Les hommes de Luis Enrique sont certes qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et leaders du classement de Ligue 1, mais ils n’ont plus rien du rouleau compresseur du début de l’année 2025. Et à la veille du déplacement au Havre, Jérôme Rothen a révélé avoir des informations inquiétantes sur l’état de forme du vestiaire francilien. Et sans surprise, les Rouge et Bleu sont usés après leur saison 2024/2025 marathon.

🔴🔵 Les infos de @RothenJerome sur l'état de forme du PSG : "Dembélé sera là pour le match aller face à Chelsea, mais pour Ruiz c'est inquiétant. Le vestiaire est amorphe, ils sont fatigués. Ils ont certes un mental et s'accrochent dans la difficulté, mais des choses se passent en interne, qui ne sont pas réjouissantes pour le collectif. Heureusement que Marquinhos est là pour les réveiller"
« Le vestiaire est bien amorphe par rapport à l’année dernière. Ils sont fatigués, ils manquent d’énergie. On l’a senti. Tu vois que ça manque de gaz. Des fois, ils ont envie, ils s’accrochent même dans la difficulté. Il y a des choses qui se passent en interne et qui ne sont pas réjouissantes pour le collectif. À la mi-temps contre Monaco (barrage retour), il y en a un qui parle, et heureusement qu’il est là, c’est Marquinhos. Il essaie de réveiller les mecs, mais les mecs sont amorphes, ils manquent d’énergie, ils ne disent rien, on entendait les mouches voler. C’est pas bon signe », a-t-il déclaré au micro de RMC.

