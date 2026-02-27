LdC : les deux stats’ porte-bonheur de Luis Enrique pour le PSG

Cette saison encore, le Paris Saint-Germain va devoir affronter une grande partie des cadors de Premier League pour espérer soulever la Ligue des Champions. L’an dernier, les Rouge et Bleu avaient sorti Liverpool, Aston Villa, puis Arsenal pour avoir le droit de défier l’Inter en finale. Cette année, Chelsea attend les Parisiens en huitièmes et Paris pourrait éventuellement tomber sur Liverpool en quarts et sur Manchester City en demies.

Le parcours des champions d’Europe en titre s’annonce plus que difficile. Mais ils peuvent s’appuyer sur les statistiques XXL de Luis Enrique en Ligue des Champions. L’Espagnol n’a jamais été éliminé dès les huitièmes de finale dans sa carrière de coach et il a remporté toutes ses confrontations avec les clubs anglais (5) en phase à élimination directe. De quoi rassurer les Rouge et Bleu avant leur duel face aux Blues ?