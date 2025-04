National 1 : un arbitre blessé à la tête lors du derby entre Quevilly et Rouen

La soirée a viré au chaos vendredi soir au stade Robert-Diochon. Le derby de National 1 entre Quevilly-Rouen Métropole et le FC Rouen (2-1) a été marqué par un incident grave : un arbitre assistant a été blessé à la tête après avoir été visé par plusieurs projectiles lancés depuis la tribune Lenoble, occupée par les supporters du FCR. L’un d’eux, lancé avec force, l’a atteint, provoquant l’intervention des forces de l’ordre. Dans un climat déjà tendu marqué par deux cartons rouges et des échauffourées sur le terrain, cinq personnes ont été interpellées, dont l’auteur présumé du jet, identifié puis interpellé non loin du stade.

La préfecture de Seine-Maritime a qualifié l’agression de « fait d’une particulière gravité », tandis que le FC Rouen a rapidement condamné le geste « avec la plus grande fermeté ». Cet incident survient au lendemain de l’annonce d’un partenariat entre la FFF et le ministère de l’Intérieur pour mieux protéger les arbitres. Philippe Diallo, président de la FFF, a promis de renforcer les dispositifs de sécurité, évoquant notamment la mise en place de sanctions plus lourdes et de caméras embarquées pour lutter contre ce genre de violences, devenues de plus en plus fréquentes dans le football amateur comme professionnel.