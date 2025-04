La FFF s’allie au ministère de l’Intérieur et à la police pour protéger les arbitres

Face à la multiplication des violences et menaces envers les arbitres, la Fédération française de football a officialisé ce jeudi un partenariat inédit avec le ministère de l’Intérieur et la police nationale. « Nous avons vécu ces derniers mois des comportements totalement inappropriés en Ligue 1 et Ligue 2, et des violences dans le monde amateur », a souligné Philippe Diallo, président de la FFF. L’accord, qui prendra la forme d’une convention nationale, prévoit notamment l’inclusion des arbitres menacés dans le fichier de protection Pégase II, des dispositifs de surveillance autour de leur domicile, un bouton d’alerte dédié pour contacter la police, ainsi qu’une formation à la sécurité numérique et aux usages des réseaux sociaux.

« Des mises en retrait d’arbitres » ont déjà dû être prises, a alerté le patron de la 3F, qui évoque une « inquiétude grandissante dans le corps arbitral ». Pour aller plus loin, le président de la FFF a chargé Antony Gautier, directeur de l’arbitrage, de réfléchir à de nouvelles mesures comme le test de caméras embarquées et des sanctions judiciaires renforcées à l’encontre des agresseurs. Un rapport est attendu pour le 12 mai. Cette initiative intervient alors que plusieurs affaires récentes, de la menace physique de Paulo Fonseca envers Benoît Millot à la plainte pour « menaces de mort » de Jérémy Stinat, ont mis en lumière le climat délétère autour des arbitres dans le football français.