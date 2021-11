L'AC Milan a un oeil sur Mohamed-Ali Cho

L'AC Milan semble bien apprécier la Ligue 1 : après avoir recruté le milieu de terrain de Bordeaux Yacine Adli (renvoyé en prêt aux Girondins), La Gazzetta dello Sport nous informait lundi que les Rossoneri étaient en pole position pour s'offrir le Lillois Renato Sanches afin de pallier le très probable départ de Franck Kessié, libre de tout contrat l'été prochain et autorisé à négocier un départ dès cet hiver.

Et dans les colonnes de l'édition de ce mardi, le quotidien sportif transalpin parle d'un autre joueur de l'Hexagone observé par la direction lombarde : l'attaquant d'Angers Mohamed-Ali Cho. Le joueur anglais, naturalisé français et d'origine marocaine et ivoirienne, serait également observé par l'éternel rival, l'Inter Milan, et la Juventus Turin. Néanmoins, la publication ne précise pas si cet intérêt devrait se concrétiser à la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier, ou à la fin de la saison.