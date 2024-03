Rennes - OM : les notes du match

La 26e journée de Ligue 1 offrait un sacré duel ce dimanche entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Deux équipes en embuscade pour les places européennes qui pouvaient faire un rapproché à la faveur d’une victoire. Pour cette rencontre, les Bretons misaient sur une équipe offensive avec Ludovic Blas, Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier titulaires au coup d’envoi. Pour les Phocéens, les intentions étaient également portées vers l’avant avec Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour accompagner Pierre-Emerick Aubameyang dans un 4-3-3.

La rencontre démarrait fort avec deux équipes qui poussaient pour prendre le jeu à leur compte. Si Rennes obtenait le contrôle du ballon et les premiers bons mouvements, Ismaïla Sarr était le premier à testait Steve Mandanda (17e). Une première frappe suivie d’une réponse bretonne. Ludovic Blas allait mettre en difficulté Pau Lopez (19e) quand quelques minutes plus tard, Martin Terrier allait mettre son but. Après avoir décalé Amine Gouiri sur la droite, l’ancien Lyonnais ajustait Pau Lopez d’un tir croisé se logeant sur la gauche (1-0, 21e).

L’OM n’a pas eu les armes pour revenir

En tête dans cette partie, Rennes allait reculer contre une équipe de Marseille volontaire, mais peu dangereuse. Un premier acte raté pour les Phocéens qui tentaient de revenir avec de bonnes intentions. Si Jonathan Clauss frappait trop haut (47e), il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. En tout cas jusqu’à ce coup franc de Pierre-Emerick Aubameyang qui échouait sur le poteau droit de Steve Mandanda. Sur le rebond, Faris Moumbagna frappait à droite du but grand ouvert (71e).

Une occasion manquée pour Marseille qui faisait office de tournant puisque Adrien Truffert obtenait un penalty ensuite face à Bamo Meïté (75e). Benjamin Bourigeaud transformait la sentence (2-0, 78e) et douchait les espoirs marseillais. Mis à part une reprise d’Amine Harit (81e), rien ne se passait. Rennes s’offre donc l’OM 2-0 et revient à hauteur de son adversaire du jour (Marseille restant devant grâce à sa différence de but).

L’homme du match : Benjamin Bourigeaud (7) : célébré à la 14e minute par ses supporters pour avoir atteint la barre des 300 matchs avec les couleurs rennaises, le milieu de terrain a encore livré une partie à la Benjamin Bourigeaud. Positionné comme milieu axial, il n’a pas hésité à dépasser sa fonction, quitte à emprunter les couloirs pour se mettre en position de centrer. Précieux par son pressing, il a toujours su contrer les initiatives marseillaises. Son match s’est conclu également par un exercice qu’il maîtrise à la perfection : les penalties. L’ancien lensois a déposé son tir dans le petit filet droit de Pau Lopez (78e). Benjamin Bourigeaud est sorti sous une standing ovation du Roazhon Park et a laissé sa place à Djaoui Cisse (88e) pour les dernières minutes du match.

Stade Rennais

- Mandanda (6,5) : le portier rennais a livré une prestation solide. Après un très bel arrêt lors d’un tir à son premier poteau (25e), l’ancien gardien historique de l’OM a ensuite réalisé des sorties autoritaires dans le domaine aérien (28e, 45e+2). Le gardien expérimenté a été bien placé sur des ballons en profondeur pour Aubameyang. Il fallait donc attendre son 4e match contre son ancienne équipe pour le voir triompher avec le Stade Rennais.

- G.Doué (6) : intéressant balle au pied, le jeune rennais a mis du temps avant de prendre confiance, notamment sur le plan défensif. Au fil des minutes, le latéral gauche du SRFC a pris le dessus sur les attaquants marseillais en se montrant plus agressif sur le porteur de balle ce qui lui a permis de récupérer des ballons. Du déchet ensuite avec 17 ballons perdus.

- Omari (6,5) : avec la blessure d’Arthur Theate et après un match resté sur le banc, Julien Stéphan lui a fait confiance en défense centrale. Face à Aubameyang, il s’est fait avoir une fois par un crochet du Gabonais (25e). Il a eu une lecture de jeu très intéressante, que ce soit dans le domaine aérien et au sol.

- Wooh (6) : le défenseur central a muselé les joueurs offensifs marseillais, pourtant redoutables ces dernières semaines en Ligue 1. Le défenseur central s’est fait plaisir avec une tentative de retournée acrobatique (57e). Un match consciencieux pour le jeune camerounais.

- Truffert (6): celui qui aurait pu partir à l’OM cet hiver a réalisé un match sérieux. Il a été attentif sur les timides offensives d’Ismaila Sarr, récupérant plusieurs ballons tout en étant plus réactif que le Marseillais. Peu de montées offensives pour le latéral gauche, jusqu’à ce qui l’ait provoqué le pénalty du 2-0. Il est remplacé par son suppléant au poste Alidu Seidu (83e).

- Santamaria (6) : indéboulonnable depuis le début d’année (il a joué tous les matchs du Stade Rennais en 2024), l’ancien angevin faisait la paire avec Benjamin Bourigeaud. Il a donné un excellent coup-franc aux abords de la surface de réparation qui a terminé sur le poteau droit de Steve Mandanda.

- Gouiri (6,5) : excentré sur le côté droit aujourd’hui, l’attaquant de 24 ans a montré de belles choses. L’attaquant algérien, de retour dans le groupe des Fennecs pour la prochaine quinzaine, a combiné avec Martin Terrier sur le premier but de la partie. Même s’il a eu du déchet, il a accéléré le jeu rennais. Il a cédé sa place à Azor Matusiwa (66e). Entrée en jeu pour densifier le milieu de terrain et consolider la victoire, l’ancien rémois a très peu touché de ballons.

- Blas (6) : de plus en plus en confiance ces dernières semaines, avec notamment un but la semaine dernière contre le LOSC, le milieu offensif rennais a joué à son poste de prédilection aujourd’hui, en numéro 10. Une confiance retrouvée et marquée notamment par des prises d’initiatives au tir, comme une frappe lourde qui doit faire employer Pau Lopez pour la première fois du match (20e). Il a ensuite été plus discret, davantage concerné pas des tâches défensives. Il est remplacé par Desiré Doué (66e). Le milieu offensif n’a rien eu à se mettre sous la dent.

- Terrier (7) : auteur de 5 buts et 1 passe décisive sur les 7 derniers matches, l’attaquant rennais est le joueur le plus en forme du Stade rennais a récidivé aujourd’hui. En jambe depuis le début de match, l’ancien lyonnais a fabriqué son but presque tout seul. À l’initiative de l’action, il est retrouvé par Amine Gouiri avant de croiser une frappe imparable pour Pau Lopez (22e). À l’image de son équipe, il a perdu de l’influence dans la suite du match.

- Kalimuendo (5) : tout seul sur le front de l’attaque rennaise, le numéro 9 a été le moins en vue de ses partenaires offensifs. Il a eu une opportunité du pied droit, mais sa frappe a été contrée par Bamo Meite (25e). Au total, en première mi-temps, Arnaud Kalimuendo n’a eu que 7 passes réussies. Quelques bons décalages tout de même en tant que point de fixation. Il a cédé sa place à Ibrahim Salah (88e).

OM :

- Lopez (4) : dans les buts olympiens, Pau Lopez a eu du travail à fournir ce dimanche. Trahi par sa défense, il n’a pas pu faire de miracles sur l’ouverture du score de Martin Terrier. Auteur de plusieurs interventions rassurantes pour sa défense (9e, 28e), il s’interpose avec brio devant la tentative puissante de Ludovic Blas (20e). Moins sollicité en seconde période, il a été pris à contre-pied sur le penalty de Pau Lopez pour le but du 2-0 pour Rennes (81e).

- Merlin (4) : comme depuis son arrivée, Merlin souffle le chaud et le froid. Ce dimanche, on était plus proche du 5 que du 30 degrés. Face à un Amine Gouiri remuant, l’ancien Nantais a eu énormément de travail à fournir et il n’a pas été d’une grande sérénité quand il a fallu défendre. Un poil plus volontaire offensivement, Merlin a trop souvent pêché et ses nombreux centres n’ont pas apporté le danger escompté.

- Mbemba (5) : très consistant ces derniers temps, le Congolais a été moins imprenable ce dimanche. Face à une attaque rennaise parfaitement huilée, Mbemba a remporté la majorité de ses duels et plusieurs de ses contres et dégagements ont fait figure de bol d’air pour le collectif phocéen. Pêchant parfois à la relance, Mbemba n’est pas à blâmer face à la piètre performance de l’OM.

- Meïté (5,5) : profitant de l’absence de Gigot et Balerdi pour s’installer en charnière centrale, Meïté a réalisé une première période où il a semblé être le seul à répondre présent au rendez-vous. Auteur de plusieurs interventions promptes (56e), le défenseur de 22 ans s’est interposé devant les tentatives bretonnes et a été propre à la relance. Techniquement propre et insubmersible défensivement, Meïté est l’un des seuls Marseillais à avoir rendu une copie intéressante malgré sa faute stupide sur le deuxième but de Rennes.

- Clauss (4) : physiquement, il a été en grande difficulté ce dimanche. Après avoir été héroïque face à Villarreal en milieu de semaine, Clauss est apparu émoussé et cela s’est forcément ressenti sur son abattage en phase offensive. Souvent dépassé par Martin Terrier sur son côté, l’ancien Lensois n’a pas fait beaucoup de bons choix dans les derniers mètres bretons (47e). Plus incisif à l’approche de la fin de rencontre, le Strasbourgeois s’est illustré avec plusieurs centres dangereux (60e, 81e).

- Gueye (4) : aligné en tant que sentinelle dans un milieu en losange, ou en diamant comme disent les Anglais qui ont plus d’argent, le Sénégalais a été l’auteur de plusieurs gestes défensifs intéressants. Ayant du coffre pour multiplier les efforts, Gueye a néanmoins pêché dans ses quelques projections offensives où il aurait dû mieux faire sur plusieurs choix (51e). Impérial sur les duels où il est souvent sorti vainqueur, le numéro 22 de l’OM a perdu beaucoup de ballons (15) mais en a récupéré beaucoup également (11). Remplacé par Luis Henrique

- Kondogbia (3) : seul rescapé de l’entrejeu aligné à Villarreal en milieu de semaine, l’ancien de l’Atlético de Madrid a été en grande difficulté en première période face aux Bretons. Incapables de suivre physiquement face à des adversaires plus frais, le Centrafricain a multiplié les pertes de balle évitables et a été dépassé sur plusieurs situations dans lesquelles il devait garder aux marquages des adversaires. Remplacé par Jordan Veretout à la 67e minute de jeu.

- Harit (3,5) : de retour dans le onze olympien, le Marocain n’a pas fait grand-chose contre Rennes. Timide dans ses prises de balle, Harit ne s’est pas trop projeté offensivement et son apport défensif n’a pas été très visible. Se contentant de passes latérales et de quelques tentatives de dribbles ratés, il n’a pas marqué de points aujourd’hui. Sa tentative en fin de rencontre aurait dû être plus appliquée pour donner une dernière chance à l’OM dans ce match (81e). Encore une performance morose pour l’ancien de Schalke 04. Remplacé par Azzedine Ounahi à la 85e minute de jeu.

- Ndiaye (3,5) : il a profité de la possession de l’OM pour toucher beaucoup de ballons ce dimanche. Pour autant, l’ancien de Sheffield United n’a pas réussi à faire de grandes différences balle au pied. Agile, même si quelque peu fatigué suite à la rencontre de ce jeudi à Villarreal, il a été intéressant dans le premier quart d’heure à travers plusieurs embardées. Plus discret par la suite, il a également été bien plus brouillon sur plusieurs gestes, peinant à faire des différences et en se montrant maladroit sur des actions pourtant évidentes. Logiquement sorti à la 67e minute par Moumbagna, qui a manqué une grosse occasion suite au coup-franc d’Aubameyang (71e).

- Sarr (3) : de retour au Roazhon Park en Ligue 1, un peu moins de cinq ans après son départ de Rennes, Ismaïla Sarr ne s’est pas plus disponible en fin de premier acte, sa maladresse technique a été mise en avant à travers plusieurs actions où il a alterné entre position de hors-jeu évitable (36e) et approximations (43e). Moins tranchant au retour des vestiaires, ses pertes de balle sont restées et son apport offensif n’a toujours pas été ciselé pour permettre à Marseille de revenir dans la partie. Pas forcément malin dans ses choix offensifs, ses approximations techniques sont effarantes à ce niveau-là. Averti à la 80e minute.

- Aubameyang (4,5) : titularisé avec Sarr devant, c’est à lui que revenait la responsabilité de l’animation offensive. Absent du onze face à Villarreal en milieu de semaine, le natif de Laval était attendu au tournant. Et face à un collectif breton très compact défensivement, le Gabonais a eu du mal à trouver des espaces pour faire parler sa vitesse. Intéressant dans ses quelques combinaisons avec ses coéquipiers, l’ancien d’Arsenal a été frustré par Mandanda à plusieurs reprises (25e, 40e). Toujours aussi cerné au retour des vestiaires, il n’a pas eu masse d’occasions pour égaliser. Sa plus belle tentative sera sûrement ce coup-franc qui a terminé sur le poteau d’un Steve Mandanda battu (72e). À la différence de certains, il s’est battu et a tenté des choses avec et sans ballon mais était au centre de l’attention des défenseurs rennais.