OL-West Ham : les compositions officielles

Une semaine après le match nul à Londres (1-1), l'OL accueille West Ham (un match à suivre en direct commenté, coup d'envoi 21h) en quarts de finale retour de la Ligue Europa. Dans un Groupama Stadium qui s'annonce incandescent, les Lyonnais visent une nouvelle demi-finale européenne mais le chemin est semé d'embûches pour Peter Bosz et les siens. L'entraîneur néerlandais doit composer sans deux joueurs majeurs pour ce quart retour. Maxence Caqueret, blessé à un genou, est absent comme à l'aller alors que le gardien Anthony Lopes, touché à Strasbourg le week-end dernier, est forfait et remplacé par Julian Pollersbeck. Positif au Covid-19 mercredi soir et jeudi matin, puis négatif dans l'après-midi, Lucas Paqueta est finalement bien présent mais sur le banc. Titulaire à l'aller, Jérôme Boateng est remplaçant au profit de Jason Denayer. Enfin, Karl Toko Ekambi est bien présent sur le côté gauche de l'attaque.

Du côté anglais, Kurt Zouma (blessé) et Aaron Cresswell (expulsé à l'aller), titulaires jeudi dernier, sont absents pour la manche retour. Cela force donc David Moyes a effectué des changements avec les titularisations d'Issa Diop, en défense centrale, et de Ben Johnson, au poste de latéral gauche. Alphonse Areola, lui, garde encore la cage des Hammers et Manuel Lanzini, suspendu à l'aller, fait son retour dans le onze à la place de Said Benrahma.

Les compositions officielles :

Lyon : Pollersbeck – Gusto, Denayer, Lukeba, Emerson – Thiago Mendes, Ndombélé – Faivre, Aouar, Toko Ekambi – Dembélé

West Ham : Areola – Coufal, Diop, Dawson, Johnson – Soucek, Rice, Fornals – Bowen, Antonio, Lanzini