OL - Clermont : la joie de Johan Gastien après la victoire

L’OL s’enfonce un peu plus dans sa crise après cette nouvelle défaite en Ligue 1 (1-2), dimanche soir au Groupama Stadium contre Clermont lors de la 9ème journée du championnat. Mais pour les hommes de Pascal Gastien, ce succès fait du bien et permet aux pensionnaires de Gabriel-Montpied de respirer au classement. C’est en tout cas ce que pense le milieu de terrain expérimenté, Johan Gastien qui n’a pas caché sa joie et sa fierté après la rencontre remportée par son équipe.

«C’est une grosse performance collective. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas fait de match comme ça. On l’avait fait contre Paris mais là on est enfin récompensé. Alors ça a été très dur mais voilà ça fait du bien, ça faisait très longtemps qu’on attendait une victoire et elle fait enfin du bien. On a fait une très bonne première mi-temps, on arrivait à sortir. Ils sont chez eux, il fallait qu’ils poussent en deuxième mi-temps. Ça a été plus dur physiquement mais c’était cohérent», a déclaré le joueur de 35 ans aux micros de Prime Video