Argentine : la déclaration de Lionel Messi pour la dernière d’Angel Di María

Interrogé, ce samedi, avant la finale de la Copa América entre l’Argentine et la Colombie, Lionel Messi a affirmé vouloir conserver ce titre, notamment pour son coéquipier et ami, Ángel Di María. Ce dernier disputera, à l’occasion de cette finale, son dernier match avec l’Albiceleste, lui qui avait annoncé, quelques semaines auparavant, qu’il ne reporterait plus ce maillot après cette compétition. « C’est sa décision. Nous essayons de lui faire profiter de ce qu’il lui reste. C’est un cadre spectaculaire pour que ce soit son dernier match », a déclaré la Pulga, au micro de DSports Radio, dans des propos relayés par ESPN Argentina.

« Peut-être qu’il marquera un autre but en finale, comme il l’a fait lors de toutes les dernières qu’il a jouées. Ce serait extraordinaire », a-t-il ajouté. En fait, l’homme aux 144 sélections et aux 31 buts inscrits avec la sélection argentine a marqué lors des deux dernières finales de tournoi majeur disputées par l’Argentine. Contre le Brésil, pendant la Copa América 2021 (0-1), et face à la France, durant la Coupe du monde 2022 au Qatar (3-3 ; 4 à 2 après t.a.b).