Cristiano Ronaldo a pensé arrêter avec le Portugal

C’était l’une des principales interrogations après la nomination de Roberto Martinez à la tête du Portugal. Cristiano Ronaldo allait-il revenir en sélection nationale à 38 ans et après 196 sélections ? La réponse est vite arrivée puisque l’Espagnol a convoqué CR7 pour ses premiers matches avec la Seleção das quinas. Mais face aux médias, le joueur d’Al Nassr a avoué qu’il avait réfléchi à prendre sa retraite internationale.

« Je ne vais pas mentir. Dans la vie, il faut tout mettre sur la balance. Nous avons pensé, nous avons réfléchi, moi et ma famille, mais nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré les difficultés, nous ne pouvions pas jeter l’éponge. J’ai pu voir les situations sous différents angles. Cela m’a beaucoup appris. Je suis heureux d’être de retour. L’entraîneur a montré qu’il comptait sur moi. J’ai toujours voulu jouer. Comme vous le savez, il a parlé à tout le monde et à moi aussi. J’ai compris que j’avais beaucoup à apporter à l’équipe nationale. Je le sens, je le veux et mon désir est d’amener le Portugal au plus haut niveau. Je donnerai toujours ma contribution quand ils auront besoin de moi », a-t-il confié en conférence de presse.

