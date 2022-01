Mercato : la nouvelle piste surprenante de l'OM en défense

La suite après cette publicité

«Ça sera un mercato d’opportunités, car il y a une Coupe du Monde qui arrive. Ceux qui ont besoin de temps de jeu voudront partir. J'espère que si on recrute, ça sera un joueur qui apporte vraiment un plus», déclarait récemment Jorge Sampaoli à propos du mercato des Phocéens. Un message directement adressé à sa direction, devant elle aussi composer avec certaines contraintes. Surveillé de près par la DNCG et soumis à un impératif de l'actionnaire, Frank McCourt, demandant de vendre pour 30 M€ en janvier, l’Olympique de Marseille ne dispose, en effet, pas d'une marge de manœuvre exceptionnelle cet hiver et devra ainsi saisir les belles affaires.

Dans cette optique, L'Equipe révèle ce dimanche que les dirigeants olympiens travaillent actuellement sur le secteur défensif. Et pour cause, devant répondre à cette obligation de vendre, Duje Caleta-Car (25 ans), récemment proposé à Naples comme nous vous le révélions, représente, lui, une belle valeur marchande pour l'OM. Dès lors si le Croate était amené à partir, les Olympiens s'activent pour trouver son successeur, qui plus est à l'heure où Alvaro Gonzalez n'entre plus dans les plans de son entraîneur et que William Saliba, sauf énorme retournement de situation, devrait retourner à Arsenal en juin.

L'OM veut saisir les belles affaires pour sa défense centrale !

Selon le quotidien français, deux profils sont ainsi particulièrement visés par les Phocéens. Le premier concerne Sead Kolasinac, le latéral gauche d'Arsenal (28 ans), prêté à Schalke 04 la saison dernière. Déjà évoqué par le Daily Mail en début de semaine, l’international bosnien (43 sélections), en fin de contrat en juin prochain, ne figure plus dans les plans de Mikel Arteta et l'état-major olympien semble bel et bien intéressé par les caractéristiques du Bosnien qui pourrait évoluer en remplacement de Jordan Amavi, prêté à Nice, ou d'un axial. Un dossier où certains détails resteraient malgré tout délicats à régler.

Dès lors, si cette piste venait à échouer, Pablo Longoria aurait coché un autre nom pour le moins surprenant : Samuel Gigot (28 ans). Défenseur central droitier du Spartak Moscou où il évolue depuis 2018, le natif d'Avignon est lui aussi libre en juin prochain. Une cible qui s'annonce également compliquée puisque les dirigeants russes et principalement son nouveau directeur sportif Luca Cattani aimeraient le prolonger. L'OM a tout de même de bonnes chances puisque le joueur serait déterminé à revenir en France, lui qui a été formé du côté d'Arles-Avignon. Tranchant dans ses interventions, régulier dans ses performances, Gigot représente donc forcément une très bonne affaire pour l'OM mais les Phocéens devront aussi gérer la concurrence puisque l'OL, Nice mais aussi Lille sont, eux aussi, dans la course...