Al-Nassr : la déclaration d’amour de Stefano Pioli pour Cristiano Ronaldo

Actuel coach de la formation saoudienne d’Al-Nassr, l’Italien Stefano Pioli connaît une saison difficile avec une quatrième place en Saudi Pro League. Actuel coach de Cristiano Ronaldo, l’ancien de l’AC Milan n’a pas manqué de le valoriser dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport. Il a notamment fait la comparaison avec un autre attaquant de renom qu’il a eu sous ordres : Zlatan Ibrahimovic. «Ce sont des personnages différents. Ibra était impétueux et avait une personnalité dominante. Cristiano est une légende, il est mondial, énorme. Il a mille buts officiels en tête et il va les marquer, ce n’est pas loin», a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Il a également mis en avant le monstre de travail qu’est Cristiano Ronaldo au quotidien : «si j’arrive une demi-heure plus tôt, Cristiano Ronaldo est déjà là environ 25 minutes plus tôt. Il est toujours le premier à monter dans le bus et on voit que c’est un perfectionniste, qui exige beaucoup de lui-même et des autres. Au fond, il vit pour l’équipe, aide ses collègues et les conseille. Parfois, je le laisse même parler aux joueurs. Je ne peux pas le traiter comme n’importe quel autre joueur. Il est intelligent et respecte son rôle et le mien.»