Ligue 2 : Chambly-Niort et Valenciennes-Paris FC reportés

Alors qu'on savait que le match entre Chambly et Niort à 19h ce samedi était reporté pour cause de violentes chutes de neige dans le nord de la France, une autre rencontre ne se tiendra pas ce soir. En effet, le match entre Valenciennes et le Paris FC et lui aussi reporté.

La suite après cette publicité

C'est ce qu'a annoncé les deux clubs ainsi que la Ligue dans des communiqués. Le multiplex de la 20e journée de Ligue 2 proposera donc six matches au lieu des huit prévus au préalable.