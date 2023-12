Torino : la descente aux enfers continue pour Nemanja Radonjić

Qu’elle semble lointaine, très lointaine, cette période où les supporters marseillais étaient curieux de voir à l’œuvre ce jeune joueur serbe de 22 ans à l’époque, qui venait d’éclabousser les barrages estivaux de la Ligue des Champions avec l’Etoile Rouge de Belgrade. Acheté par l’OM pour 14 millions d’euros, l’aventure de Nemanja Radonjić en Cité Phocéenne a été de courte durée. Malgré quelques étincelles lors de sa deuxième saison à Marseille, les dirigeants français ont décidé de l’envoyer en prêt au Hertha Berlin, au Benfica puis au Torino. En Italie, il réalisera un prêt plutôt fructueux (30 matchs, 4 buts, 3 passes), bien qu’en dents de scie, et l’option d’achat inclue est donc devenue une obligation. Mais sa première saison avait aussi été marquée par cette terrible humiliation subie. Entré en cours de jeu lors du derby perdu face à la Juventus (4-2), l’international serbe avait été sorti… 17 minutes plus tard : «Il y a des choses que je ne comprends pas. Il manque de respect à ce sport. Je lui demande de faire des choses et il fait tout l’inverse. Après six mois, je ne suis pas parvenu à le faire devenir un joueur de foot», avait alors déploré Ivan Juric en mars dernier.

«Je ne suis pas satisfait avec lui. Il doit donner plus. Il a du mal à devenir un vrai joueur. Parfois, il est bien, parfois il disparaît. C’est la grande limite du garçon. Nous allons encore attendre, mais il faut qu’il montre qu’il a envie de faire quelque chose dans le football. J’attends plus de lui», avertissait déjà son entraîneur en février dernier. Conservé et conforté dans la rotation du Torino, tous les tifosi, qui le surnommaient «MaRadonjic» à ses débuts dans le Piémont, y croyaient à nouveau en septembre dernier, alors que le Serbe avait inscrit trois buts sur les quatre premières journées de championnat. Malheureusement, par deux fois, Nemanja Radonjić s’est frictionné avec son entraîneur, notamment lors d’un entraînement au début du mois. Bis repetita donc et une nouvelle exclusion du groupe professionnel et des feuilles de match contre l’Atalanta (3-0) et Frosinone (0-0), jusqu’à sa réintégration douze jours plus tard. Avant le Derby della Mole contre la Juventus (2-0), en octobre, le numéro 10 des Granata avait déjà fait les frais d’une exclusion totale de l’équipe pour des raisons similaires. Ambiance tendue dans la maison turinoise.

Un mercato décisif pour le Toro !

Actuellement classé à une anecdotique 10ème place de Serie A, le Torino reste néanmoins assez proche des tickets européens, à seulement cinq points de la 6ème position campée par l’Atalanta. La direction turinoise sait donc pertinemment que ce mois de janvier peut être celui du basculement dans le projet, dans le sens des arrivées comme des départs. Lassé par son attitude et son irrégularité, le directeur sportif, Davide Vagnati, en accord avec le président turinois, Urbano Cairo, est en train de chercher une porte de sortie à Nemanja Radonjić durant ce mercato d’hiver. Selon nos informations, le Torino a appelé plusieurs clubs italiens, dont la Salernitana, l’Udinese et l’AC Monza, dans l’espoir de refourguer l’attaquant serbe. Un temps tout ouï, Adriano Galliani, président du club lombard, a finalement abandonné la piste en raison des sauts d’humeur du Serbe qui ont fait couler beaucoup d’encre en Italie depuis son arrivée. Le natif de Niš semble avoir grillé tous ses jokers à Turin qui ne pense désormais qu’à jeter l’éponge avec l’ancien Marseillais, au point où les dirigeants vont également tester le marché étranger, notamment en Serbie, en France, en Espagne, au Portugal et en Allemagne pour le vendre le plus rapidement possible.

Dans l’autre sens, le Torino a d’ores et déjà listé quelques noms de possibles successeurs à Nemanja Radonjić dans la rotation turinoise. D’après nos indiscrétions, parmi les profils, les noms de Dennis Praet et Aleksey Miranchuk reviennent une nouvelle fois dans l’esprit de la direction comme lors du dernier mercato d’été - les deux joueurs sont déjà passés en prêt au Torino, connaissent bien le système d’Ivan Juric et sont très appréciés par l’entraîneur croate. Les dirigeants des Granata veulent contenter leur coach qui sera en fin de contrat dans 6 mois et qui attend des signaux pour prendre sa décision, alors que les négociations pour un renouvellement, stoppées un temps, ont été relancées ces dernières semaines. Les autres joueurs proposés pour combler un probable départ de Nemanja Radonjić sont les suivants : Dany Mota (Monza), Armando Broja (Chelsea) mais aussi deux jeunes Panos Katseris (Catanzaro) et Rocco Vata (Glasgow). En tout cas, les septuples champions d’Italie sont bien déterminés à faire table rase sur leurs lignes offensives, construites dorénavant autour de Duván Zapata, Nikola Vlašić et Antonio Sanabria.