Torino : la terrible humiliation de Nemanja Radonjić

Trop, c’est trop. Entré en cours de jeu ce mardi lors du derby perdu face à la Juventus (4-2), Nemanja Radonjić a certainement vécu l’une des soirées les plus humiliantes de sa vie. L’international serbe, prêté par l’OM au Torino cette saison, a été sorti… 17 minutes après son entrée en jeu. A la fin de la rencontre, Ivan Jurić, l’entraîneur du Torino, a passé un énorme savon à son joueur.

«Il y a des choses que je ne comprends pas. (….) Il manque de respect envers ce sport. Je lui demande de faire des choses et il fait tout l’inverse. Après six mois, je ne suis pas parvenu à le faire devenir un joueur de foot», a déploré l’entraîneur croate au micro de DAZN. Un nouveau prêt infructueux pour le joueur de 27 ans, après ses derniers ratés au Hertha Berlin et à Benfica.

