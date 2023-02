Serie A : la Juventus s’impose face au Torino pour fêter le retour de Paul Pogba

La Juventus accueillait le Torino dans son antre pour le traditionnel Derby della Mole en clôture de la 24e journée de Serie A ce mardi soir. Pour cette rencontre, Pogba, de retour dans le groupe bianconero, débutait d’ailleurs la rencontre sur le banc. Et il fallait être à l’heure à Turin puisque le Toro marquait sur sa première occasion. Karamoh profitait d’un corner frappé par Mirantchouk puis d’une tête de Buongiorno pour contrôler, conclure à bout portant et signer le but le plus rapide de ces derbys turinois (2e, 1-0). Les joueurs de Massimiliano Allegri ne doutaient pas longtemps dans ce match. Juan Cuadrado envoyait une puissante frappe déviée par Rodriguez qui prenait Milinkovic-Savic à contre-pied (16e, 1-1). Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, Sanabria surgissait pour couper la trajectoire du centre d’Ilic centre au sol au premier poteau, d’une déviation gagnante pour loger le ballon dans le petit filet (43e, 2-1). Mais juste avant la pause, Danilo égalisait à nouveau de la tête en reprenant victorieusement un corner botté par Di Maria (45e+1, 2-2).

Au retour des vestiaires, ce derby continuait de tenir toutes ses promesses. Après un bon travail de Fagioli, Vlahovic trouvait la barre du Toro (49e) puis un peu plus tard dans ce second acte Linetty venait fracasser à son tour la transversale de Szczesny (67e). Dans la foulée, Paul Pogba faisait son grand retour à la compétition (69e) et quelques minutes plus tard, la Juventus prenait l’avantage pour la première fois dans cette rencontre sur un but de Bremer. L’ancien du Torino trouvait la faille sur un centre de Chiesa (71e, 3-2). Les Bianconeri faisaient même le break en fin de partie quand Rabiot reprenait le ballon après une première frappe de Kostic, et tuait le suspense en trompant le portier du Toro (81e, 4-2). La VAR intervenait mais l’arbitre validait bien le but du Français (84e). Grâce à cette victoire, la Juventus remonte à la 7ème place et peut toujours espérer se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions en terminant dans le top 4. De son côté, le Torino fait du surplace dans le ventre mou du championnat italien.

