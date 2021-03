Montpellier : Téji Savanier n'a jamais pensé à jouer pour l'Algérie

La suite après cette publicité

Récemment invité sur France Bleu Hérault, Téji Savanier (29 ans) avait évoqué ses rêves internationaux. Et après avoir confié qu’il lui arrivait de penser à l’équipe de France, le milieu montpelliérain a également indiqué qu’il avait la possibilité de jouer pour l’Algérie. Mais cette dernière déclaration a visiblement suscité un emballement médité face auquel le joueur a tenu à répondre via son compte Instagram.

« Suite à un entretien que j’ai eu plaisir à accorder à une radio locale, Lundi 8 Mars, l’emballement des réseaux sociaux a fait son œuvre bien malgré moi. Au cours de cet entretien, on m’a posé des questions et étant bien élevé, j’ai répondu. Naïvement, je ne pensais pas subir une telle désinformation. Oui, porter le Maillot de l’Equipe de France est un rêve de gosse. Oui, je n’y pense pas tous les jours en me rasant. Oui, j’assume vouloir ne pas brûler les étapes et penser essentiellement à mon club, le Montpellier Hérault Sport Club, à mes performances sportives. Ce n’est pas de la fausse modestie, c’est juste mon état d’esprit réel. Au cours de cet entretien, on me demande si je possède des origines qui peuvent me permettre de jouer avec une Sélection étrangère, question à laquelle je réponds avec franchise sans me douter un seul instant de l’emballement que ça allait créer. Mon grand-père est né en Algérie, mon grand-père m’a toujours parlé de l’Algérie, de son enfance, de son beau pays. Face au déferlement sur les réseaux sociaux, j’en profite pour clarifier les choses. Je n’ai jamais déclaré que je voulais jouer avec la Sélection Algérienne, cela ne m’a jamais traversé l’esprit, il n’en a jamais été question. Fier de ce qu’est mon grand-père, fier de son histoire qui est aussi celle de ma famille et de l’homme que je suis, j’en profite pour lui dire toute mon admiration en tant que petit-fils. Enfin et toujours pour clarifier les choses : Si je devais porter un maillot d’une Sélection nationale, ça serait celui de mon pays, la FRANCE. Avant de voir ce rêve se réaliser, step by step avec Montpellier et ce dès dimanche pour le derby Prenez soin de vous et de vos proches ! »