Teji Savanier peut jouer pour l’Algérie !

Après Andy Delort, il se pourrait bien que Montpellier possède dans son effectif un autre possible international algérien à savoir Teji Savanier. Le milieu de 29 ans, qui fait partie des meilleurs joueurs du championnat à son poste, peut en effet jouer pour l’Algérie grâce à son grand-père.

C’est dans l’émission 100% Paillade au micro de France Bleu Hérault que l’ancien Nîmois est revenu sur son rêve d’un jour être convoqué par Didier Deschamps avec l’Équipe de France. Et il a précisé pouvoir également représenter l’Algérie. « L’équipe de France ? C’est un rêve, mais franchement, je n’y pense pas du tout. (…) J’ai aussi un grand-père né en Algérie, mais je n’y pense pas, je me consacre à mon club. Avec Andy, on en parle de temps en temps de l’Algérie, mais mon objectif, c’est de rester ici, de faire mes matchs et après, on verra. », a-t-il expliqué.