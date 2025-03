Lens : Will Still ému après l’hommage des supporters pour sa compagne

Même si la victoire est encore là ce soir, l’essentiel réside ailleurs pour Will Still en ce moment. Depuis la semaine dernière, la compagne de l’entraîneur lensois, Emma Saunders, est en effet hospitalisée en raison d’une infection au cerveau. Ce soir, les supporters artésiens lui ont rendu un bel hommage avant la rencontre en déployant des messages “Courage Emma et Will (Still)” et “Emma Will Still loving you” en tribunes Marek.

Présent au micro de DAZN après la victoire de ses hommes contre Rennes (1-0), Will Still est apparu tout ému, et n’a pas oublié de les remercier : «avoir partagé ce moment (de communion) à la fin, c’est pour ça qu’on est venu à Lens. Et le message qu’ils ont eu vis-à-vis de moi, c’est grandiose. C’est fort, ça fait du bien, et s’échapper 3/4 heures à l’hôpital, c’est toujours plus agréable quand tu gagnes. Donc pouvoir partager avec des gens comme ça… merci à eux, ça fait vraiment du bien », a-t-il exprimé.