Ciro Immobile proche de s’engager avec Besiktas

L’histoire d’amour entre Ciro Immobile et la Lazio est bientôt finie. Le club romain et le meilleur buteur de son histoire (207 buts en 340 matchs) se sont mis d’accord pour un départ du joueur cet été. L’attaquant de 34 ans serait en négociations très avancées avec Besiktas pour s’offrir un dernier contrat juteux. D’après Sport Mediaset, les dirigeants turcs auraient offert à Immobile un contrat de trois ans avec une saison en bonus, à six millions d’euros l’année.

Seul détail qui bloque pour l’instant le départ de l’Italien vers la Turquie, l’indemnité de transfert. La Lazio ne veut pas voir son attaquant vedette partir sans contrepartie. Claudio Lolito, président du club romain, demanderait entre 10 et 15 millions aux Aigles Noirs pour Immobile. Si rien n’est encore fait pour l’instant, un accord pourrait être trouvé entre toutes les parties dans les prochains jours.