OL : Jean-Michel Aulas confirme pour Henrique

L'OL tient sa deuxième recrue estivale après Damien Da Silva. Depuis des semaines, il se dit qu'Henrique, latéral gauche brésilien de Vasco da Gama, va débarquer en terres rhodaniennes. Il fallait encore attendre l'officialisation. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, le président du club de la capitale des Gaules a confirmé l'arrivée du joueur.

« On a fait deux arrivées libres, un défenseur central et un latéral gauche. Ils ne sont pas peut être pas les premiers choix à l’instant T mais cela tient compte de ce qu’on veut faire dans le futur. Da Silva est venu c’est une bonne nouvelle. Le Brésilien, qui était convoité par deux autres clubs français et étrangers, est venu parce qu’il connaît Lyon et Juni le connait », a-t-il confirmé.