Bordeaux : Lizarazu allume DaGrosa, Longuépée et King Street

Voici maintenant quelque temps que les Girondins de Bordeaux, qui affrontent, ce dimanche, le Stade Rennais en Aquitaine, sont dans une mauvaise passe. Autant sur le plan sportif, où le maintien n'est pas encore assuré, qu'en dehors, où King Street, l'actionnaire majoritaire américain du club au scapulaire, a annoncé se retirer et mettre l'écurie entre les mains du tribunal de commerce. Ancien joueur du club et aujourd'hui consultant pour TF1, Bixente Lizarazu n'a pas été tendre avec les patrons du club.

« Quand il est venu à Téléfoot, on a eu un bon numéro de flute de DaGrosa. Quand on pense qu'un an après avoir dit qu'il visait le titre, il s'est fait virer, parce qu'il a fait n'importe quoi avec la carte bleue du club... Derrière King Street a pris la suite et a montré son incompétence dans la gestion d'un club, pour en arriver là. Les Ultras Marines se sont comportés comme des lanceurs d'alerte. Ils souhaitent le départ de Longuepée, et je ne vois pas comment il peut rester dans ces conditions. La confiance n'existe plus, il est le représentant de King Street" », a déclaré le Basque.