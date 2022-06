France - Croatie : les notes du match

Système tactique, gardien de but, charnière centrale... en quatre rencontres, Didier Deschamps a quasiment tout essayé et rien n'a vraiment fonctionné dans cette Ligue des Nations. Dos au mur, les Bleus étaient pourtant dans l'obligation de l'emporter afin de montrer un visage rassurant et d'éviter une relégation en Ligue B pour les vainqueurs en titre de la compétition. Cette fois, Deschamps a opté pour un 4-4-2 avec un milieu Rabiot-Kamara-Guendouzi-Nkunku peu expérimenté, derrière Mbappé et Benzema.

La suite après cette publicité

Mais même avec ses deux stars d'attaque, l'équipe de France manquait clairement de technique et se faisait clairement bousculer par des Croates morts de faim. D'entrée, un Konaté en manque de concentration commettait une faute bête sur Budimir. Un penalty logiquement accordé et transformé par Modrić, Maignan ne pouvait qu'effleurer du gant le ballon (1-0, 5e). Incapable de réagir ensuite avec un duo Kamara-Guendouzi en grande difficulté face au milieu croate, la France ne parvenait même pas à inquiéter Ivusić, à l'image d'une frappe de Nkunku bien dévissée (28e).

Les Bleus avaient besoin de vacances

Et après une première période clairement à oublier, Deschamps décidait de répondre à la domination athlétique de la Vatreni en faisant entrer Tchouameni. Un choix décisif puisque les Bleus parvenaient enfin à mieux se trouver et pouvait se créer leur première occasion franche grâce à Mbappé, mais Ivusic était attentif (54e). Mais la France retombait ensuite dans ses travers et c'est même la formation au damier qui était plus proche de faire le break.

L'erreur de Pavard était finalement sauvée par un retour magnifique de Tchouameni (61e) et Majer trouvait les poings de Maignan (72e). C'est donc sur un quatrième match sans victoire que les Bleus terminent leur mois de juin et jouent désormais le maintien dans cette Ligue des Nations, avant les deux derniers matches de septembre, contre l'Autriche et au Danemark. De quoi semer le doute avant le Mondial 2022, en novembre...

L'homme du match

Modric (8,5) : l'infatigable milieu du Real Madrid a parfaitement lancé son match en ouvrant rapidement le score sur penalty (5e). Le vétéran croate a ensuite été très présent dans l’entrejeu en distribuant de très bons ballons et en construisant bien les attaques des siens, notamment grâce à sa très grande qualité de passe. En début de seconde période, lorsque la France mettait une grosse pression, il a fait parler son expérience et son calme pour casser le rythme et garder le contrôle du match.

France

Maignan (5) : impérial en Croatie il y a quelques jours, le portier de l'AC Milan a vécu une soirée mitigée. Pour lancer son match, sa main n'était pas assez ferme sur le penalty transformé par Modric (5e). Il a en revanche été quasi impeccable, aussi bien loin de son but (15e), que sur sa ligne (72e, 88e).

Koundé (3) : de nouveau positionné dans un rôle de latéral droit qu'il n'affectionne pas tant que ça, le défenseur central du Séville FC n'a pas réalisé un bon match. Défensivement, on ne l'a pas toujours senti impérial, alors qu'offensivement, il ne s'est quasiment pas projeté pour apporter des solutions dans son couloir (0 centre). Remplacé à la pause par Pavard (3,5). Le défenseur du Bayern Munich n'aura pas affiché un visage permettant de calmer ses nombreux détracteurs du moment. Défensivement (1/4 au duel) comme offensivement (2 timides centres), il a paru très fébrile. Averti pour une semelle sur Brekalo (62e).

Konaté (3,5) : propre mais sans plus pour sa première cape en Autriche, le défenseur de Liverpool a vécu une soirée plus délicate au Stade de France. Fautif pour une légère poussette dans le dos de Budimir (3e), il a aussi eu beaucoup de mal à contenir les appels dans son dos. C'était aussi compliqué quand il fallait allonger. À noter tout de même quelques interventions précieuses dans sa surface (43e, 44e).

Kimpembe (5) : de nouveau titulaire et capitaine de l'équipe de France, le défenseur central du PSG, toujours aussi féroce dans les duels, a rendu une copie moyenne. Il n'a pas commis d'erreur grotesque, et a globalement bien fait le travail quand il le fallait (3/3 au duel), mais on ne l'a pas senti dans une forme étincelante non plus.

Digne (4,5) : l'ancien latéral gauche du PSG ou encore du Barça a beaucoup plus apporté offensivement que le côté opposé des Tricolores. Il a multiplié les tentatives et a globalement été assez appliqué, même défensivement. Sans toutefois que cela fasse mouche. Le joueur d'Aston Villa n'a aussi pas hésité à tenter sa chance (45e+1), ou à provoquer dans la surface (67e).

Kamara (4) : positionné en pointe basse du milieu à trois aligné par Deschamps, le joueur d'Aston Villa a été bien moins intéressant qu'en Autriche pour sa grande première. Il n'a que très peu pris de risques, et a manqué d'inspiration dans la relance balle au pied. Dès qu'il montait légèrement d'un cran, on le sentait un poil plus à l'aise, même s'il a plutôt bien contrôlé devant la défense. Remplacé par Tchouameni (5) à la mi-temps. Le nouveau joueur du Real Madrid a apporté d'emblée cette énergie qui manquait tant aux Bleus, à l'image de sa frappe certes trop appuyée mais cadrée (47e) ou de son retour salvateur dans la surface (58e). Sans au final parvenir à influer sur le résultat. C'est tout le collectif qui avait besoin de vacances ce soir.

Guendouzi (3) : assez rapidement averti pour une faute sur Brekalo (18e), le milieu de terrain de l'OM a d'abord semblé très effacé, voire un peu fatigué en première période. L'entrée de Tchouameni l'a légèrement aidé après la pause, mais le désormais ex-Gunner a quand même eu du mal à apporter toute sa fougue qui fait habituellement tant de bien à ses partenaires. Remplacé par Griezmann (80e) , qui a fêté sa 108e sélection et ainsi égalé un certain Zinedine Zidane.

Rabiot (3) : le milieu de terrain de la Juventus n'aura cette fois pas trouvé la faille contre la Croatie, ne rendant également pas une copie très satisfaisante. Il a bien réalisé quelques gestes intéressants et utiles, comme cette talonnade pour Digne dans la surface. Mais globalement, c'était bien trop timide pour espérer obtenir autre chose. Averti pour contestation (67e).

Nkunku (4) : l'attaquant formé au PSG a le mérite d'avoir procuré le premier frisson au public français d'une frappe soudaine (28e), dans une soirée très compliquée à Saint-Denis. Il n'a ensuite pas pu régler la mire de la tête (45e+2) pour ce qui restera son dernier essai de la soirée. Le joueur du RB Leipzig, qui a réussi 88% de ses transmissions, a été un peu plus discret après la pause, réalisant probablement là son moins bon match de ce rassemblement. Remplacé par Coman (73e) , qui a tenté d'apporter de la vitesse et de la percussion à droite, sans résultat au final.

Benzema (3,5) : la 97ème cape du serial buteur du Real Madrid ne restera pas dans les annales. Bien muselé par la défense centrale croate (1/4 au duel), KB9 n'a pas eu beaucoup de bons ballons à se mettre sous la dent. On l'a beaucoup vu tenter de combiner avec Mbappé dans les petits espaces. Il a peut-être été un peu trop altruiste sur certains coups, hormis sur le final, détourné par Ivusic (90e+4).

Mbappé (5,5) : l'attaquant du PSG a sûrement été le meilleur français sur la pelouse du Stade de France, ou du moins, le plus dangereux (2 passes clés) et le moins décevant. KM7, très remuant et montrant beaucoup d'envie alors qu'il n'était a priori pas à 100%, a beaucoup tenté mais a à chaque fois été mis en échec par le gardien adverse (7e, 55e, 61e).

Croatie