OM : Dario Benedetto et les incidents à La Commanderie

Les incidents survenus il y a quelques jours à La Commanderie sont encore dans toutes les têtes du côté de l'Olympique de Marseille. Dario Benedetto (30 ans) l'a encore évoqué ce vendredi en conférence de presse, visiblement marqué par cet épisode.

«Ce n'est positif ni pour le club, ni pour les joueurs, ni pour personne. C’est du football. Il peut y avoir des bons et des mauvais moments dans un club, dans une saison. J’espère que ça n’arrivera plus. On a tous des familles, qui ont eu peur de ce qui s’est passé en voyant les images sur les réseaux sociaux. J’ai connu des situations similaires à Boca ou au Mexique, mais ça n'a jamais été aussi loin, là, c'était une folie. J’espère que cela ne se reproduira plus. Ce n'est positif pour personne», a-t-il lancé.