Le FC Barcelone attend toujours un signe du clan Dembélé

Présent à l'occasion d'une réunion avec des groupes de supporters, Joan Laporta s'est une nouvelle fois exprimé sur l'avenir d'Ousmane Dembélé (25 ans) qui n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Une situation laissant logiquement le board barcelonais dans le flou le plus total. «Ousmane Dembélé a une proposition sur la table, mais il ne l'a pas acceptée», a ainsi précisé le président catalan avant d'ajouter.

«Nous n'avons pas de réponse de son agent». En fin de contrat avec les Culés, Ousmane Dembélé sort d'une saison à treize passes décisives et un but. Impatient, Laporta a par ailleurs ajouté que la proposition est formulée «depuis un certain temps», comme le rapporte Sport.