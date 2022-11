CdM 2022, Arabie Saoudite : les étonnantes révélations d'Hervé Renard

Tombeuse de l'Argentine pour son premier match dans la compétition (1-2), l'Arabie Saoudite a réalisé un véritable exploit. Si les joueurs ont fait l'étalage de réelles capacités physiques dans leur duel face à l'Albiceleste, ils ont également fait preuve d'une résilience psychologique à toute épreuve. Un fait auquel n'est certainement pas étranger Hervé Renard, le sélectionneur français de la sélection golfique, qui a révélé une partie du discours tenu à ses hommes à la mi-temps, eux qui étaient alors menés un but à zéro.

« J’ai dit à tous mes joueurs qu’il fallait donner encore plus. J’ai demandé à certains s'ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi et regarder jouer les Argentins, ou pour disputer une Coupe du Monde et rendre fier leur pays. Je connais bien mes joueurs, on travaille ensemble depuis trois ans. Je sais qu’ils ont parfois besoin d’être titillés, piqués même, qu’il faut les mettre sous pression. C’est parfois usant, je l’avoue, mais ça fonctionne parfois très bien. Je savais que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions, et qu’il faudrait se montrer très efficace », a-t-il ainsi révélé à Eurosport.