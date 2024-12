L1 : Auxerre chute à Toulouse, Angers se relance au Havre

Après le nul arraché par le MHSC face au LOSC (2-2), la 13e journée de Ligue 1 se poursuivait avec deux affiches programmées à 17 heures. Au Stade Océane, Le Havre, 15e, accueillait Angers, 17e, avec la ferme intention de l’emporter pour se donner un peu d’air. Outrageusement dominés au cours du premier acte, les Normands s’en remettaient à la maladresse angevine, à un Desmas inspiré face à Dieng, El-Melali et Allevinah, mais également à la VAR - jugeant la main de Lloris involontaire (34e) - pour rester dans le match. En seconde période, les troupes de Didier Digard remontaient d’un cran et mettaient beaucoup plus d’intensité, sans pour autant inquiéter le SCO. Et ce sont finalement les visiteurs qui trouvaient la faille. Sur un corner côté gauche de Farid El-Melali, Himad Abdelli trompait Desmas d’une tête piquée (0-1, 64e). Dos au mur, le HAC repartait à l’attaque mais manquait de précision dans le dernier geste et perdait Josué Casimir sur blessure (77e). Avec cette nouvelle défaite (0-1), les Ciel et Marine chutent au 16e rang. Angers remonte à la 14e place.

Dans l’autre rencontre, Toulouse défiait l’AJ Auxerre, sensation de ce début de saison. Sèchement défaits par le PSG, le week-end dernier, le club toulousain surprenait pourtant les Bourguignons après une entame de match solide. Oublié sur son côté gauche, Suazo trouvait King, qui concluait du pied droit entre Akpa et Léon (1-0, 37e). Très en vue dans ce match, l’attaquant norvégien poussait dans la foulée Owusu à la faute et permettait à Sierro de doubler la mise sur penalty (2-0, 39e). Sonnés, les Auxerrois remerciaient également Léon, auteur d’une parade réflexe face à Aboukhlal juste avant la pause (42e). Au retour des vestiaires, le Téfécé conservait sa maîtrise pour s’imposer logiquement (2-0). Seule ombre au tableau ? La blessure de Guillaume Restes, touché au mollet gauche. Au classement, Toulouse, 10e, revient à une petite longueur de l’AJA, 8e.