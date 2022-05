Red Star : Patrice Haddad évoque la vente du club

Le Red Star a été officiellement racheté par un fonds d'investissement américain mercredi dernier. Cependant, ce n'est pas au goût de tous les supporters de ce club populaire de la banlieue parisienne. Pour le président du club, Patrice Haddad, la vente est actée et les supporters ne sont pas les seuls dépositaires de l'identité et de l'ADN du club : «la décision est définitive. Soit ils font partie du projet, soit ils n'en font pas partie. Et, pour moi, ils en font partie. Mais ils n'ont pas l'exclusivité de l'ADN du club. Je l'ai respecté et entretenu, moi aussi, en travaillant à partir de cette simple phrase : travailler le corps, éveiller l'esprit.»

Pour L'Equipe, il expliquait l'importance de garder ses valeurs, ce qu'aurait compris le fond américain 777 : «le prix n'a pas été un sujet, car tout le monde était à peu près à la même hauteur. Le vrai sujet, oui, c'était l'ADN du club. Et ils ont perçu dès le départ notre dimension particulière, sur ce territoire. On ne sera jamais une plate-forme de trading. En revanche, comment protéger le foot populaire, si ce n'est avec des moyens ? Comment garder des places à 10 euros ? Cela se finance, tout ça. Vous savez, pour des Américains, c'est compliqué de comprendre que la billetterie n'est pas une ressource. De même, 777 vient protéger l'académie. On nous oppose qu'elle va être pillée. Mais ça fait quinze ans qu'elle est pillée ! On voit 777 comme un problème, alors que c'est une solution. Le foot populaire a autant besoin de moyens que le foot business.»