Les confessions d’Adryelson sur son expérience amère à l’OL

Tous les Brésiliens arrivés en Europe en plein mois de janvier n’ont pas la possibilité de devenir immédiatement des titulaires dans leur nouvelle équipe. Au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo a profité de nombreuses blessures au sein de la défense rouge et bleu pour y arriver. Adryelson, lui, n’a pas eu cette opportunité. Arrivé sur les bords du Rhône en janvier dernier en provenance de Botafogo et en compagnie de Lucas Perri, le Brésilien de 26 ans, acheté pour 3,580 M€, arrivait avec l’étiquette de défenseur très prometteur.

Malheureusement pour lui, il n’a pas fait long feu en France malgré les propos étonnants de John Textor sur son niveau chez les Gones. Le défenseur central n’est apparu qu’à trois reprises sous le maillot rhodanien : une fois en Coupe de France et deux fois en Ligue 1. Un très faible temps de jeu qui l’a très rapidement poussé à envisager un départ avant même la fin de la saison 2023/2024. Une tendance qui s’est confirmée dernièrement puisque l’OL a une nouvelle fois activé la passerelle Eagle pour le renvoyer en prêt dans son ancienne équipe. De retour à Botafogo, le joueur est revenu sur son expérience en France, lors de sa présentation officielle. Et sans surprise, il n’a pas caché son énorme frustration.

Adryelson vise la Seleção

« Je ne suis pas parti uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour avoir l’opportunité de jouer en Europe, dans un grand club comme Lyon. Après le travail que j’ai fait avec mes coéquipiers, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir les opportunités que j’aurais dû avoir. Au milieu de tout cela, il s’est passé beaucoup de choses, mais je suis revenu en cherchant l’opportunité de montrer à nouveau mon travail. Je sais que nous avons beaucoup de travail devant nous. Je suis à la disposition du coach. Bien sûr, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir l’opportunité que j’aurais dû avoir », a-t-il déclaré en conférence de presse.

De retour au pays, Adryelson a retrouvé le sourire. Et pour cause. Il retrouve une équipe leader de son championnat et toujours en lice en Copa Libertadores (le Fogão jouera les quarts de finale contre São Paulo). De quoi lui redonner de la motivation en vue d’une éventuelle convocation en équipe nationale (il a été appelé en octobre 2023 mais sans jouer). « Je suis très heureux. Je suis très motivé. Je sais que nous avons un grand défi à relever. L’Adryelson d’aujourd’hui a une mentalité beaucoup plus forte qu’auparavant. Nous savons ce qui s’est passé l’année dernière. Je suis plus calme. Je suis venu pour renforcer l’équipe, je suis à la disposition du coach. Je suis très reconnaissant envers tous les supporters qui m’ont si bien accueilli à mon arrivée. Aujourd’hui, Botafogo est une équipe suivie au Brésil et dans le monde entier. Maintenant, au Brésil, j’ai plus d’opportunités qu’avant. C’est plus de visibilité pour moi de pouvoir revenir en équipe nationale brésilienne, comme l’ont fait Luiz Henrique et Perri. » Place au terrain.