Un joueur de Séville en garde à vue pour paris truqués

Voilà une affaire qui commence à faire scandale en Espagne. Le défenseur central du FC Séville, Kike Salas (22 ans), a été arrêté ce mardi par la police nationale ibérique car il est accusé d’avoir provoqué des cartons jaunes sur lesquels ses proches pariaient. Une enquête pour délit d’escroquerie a été ouverte, comme le rapporte Marca. Le joueur a fait sa déposition devant le magistrat et s’est ensuite entraîné avec ses coéquipiers.

Entre la 30e et la 38e journée de Liga, la saison dernière, Kike Salas a reçu pas moins de sept cartons jaunes, dont plusieurs dans les dernières minutes des matches, devenant ainsi le joueur de Liga le plus averti dans cette partie de la saison du Championnat d’Espagne. Le joueur de 22 ans avait même été suspendu pour accumulation de cartons jaunes. La police nationale collecte actuellement des preuves et des témoignages, alors que le club andalou n’a pas encore réagi.