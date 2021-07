Amical : l'équipe de France Espoirs renverse la Corée du Sud et fait le plein de confiance avant les JO

Mexique (22 juillet), Afrique du Sud (25 juillet) et Japon (28 juillet). Voici les trois adversaires de l'équipe de France Espoirs pour ses premiers matches du tournoi olympique qui débutera dans quelques jours du côté de Tokyo. Mais en attendant les choses sérieuses, la sélection de Sylvain Ripoll avait l'occasion de se tester ce vendredi lors d'un match amical contre la Corée du Sud, organisé à Séoul. Le coach tricolore partait alors sur un 4-3-3 avec Savanier, Thauvin et Gignac titulaires. Dès les premières minutes, les Bleuets prenaient le contrôle du ballon face à des Sud-Coréens très pressants. Malheureusement, la précision n'était pas au rendez-vous dans le dernier geste, et Gignac (17e) et Thauvin (20e, 29e) ne marquaient pas, tandis que Savanier voyait sa frappe fuir le cadre (39e).

On en attendait clairement plus des joueurs de Sylvain Ripoll au retour des vestiaires mais ces derniers n'arrivaient pas à marquer. A l'inverse des locaux. Largement en retard dans sa surface, Sagnan concédait un penalty et Kwon transformait pour ouvrir le score (63e, 1-0). Le 2-0 n'était pas loin mais Bernardoni gardait son équipe dans le match d'une belle parade (67e). Et finalement, les Bleuets inversaient la tendance, grâce au coaching gagnant de Sylvain Ripoll. Après une magnifique action, Kolo Muani poussait le cuir au fond des filets (83e, 1-1) avant le but de la délivrance de Mbuku suite à une belle boulette du portier adverse (89e, 1-2). L'équipe de France Espoirs tenait pour s'imposer. Une victoire qui fait forcément du bien au moral avant le début des Jeux Olympiques.

Coup de sifflet final sur cette victoire de justesse de l'équipe de France Espoirs sur le score de 2-1 ! Les Bleuets avaient concédé l'ouverture du score sur penalty mais Kolo Muani et Mbuku ont inversé la tendance !

90'+1 | Sylvain Ripoll a tout simplement réalisé un coaching gagnant puisque les nouveaux entrants ont apporté de la fraîcheur et deux d'entre eux ont marqué.

90' | Il y aura cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième période.

89' | GOOOOOOOAL POUR LA FRANCE !!! Revenu dans l'axe depuis le couloir droit, Mbuku tente sa chance à environ 25 mètres des cages adverses. Sa frappe flottante est plein axe mais le portier adverse réalise une belle boulette en laissant passant le cuir entre ses jambes sur sa prise de balle ! 2-1 pour les Bleuets !

85' | Superbe action de l'équipe de France Espoirs sur ce but. Le ballon a bien circulé en une touche et Kolo Muani a parfaitement terminé le travail.

83' | L'EGALISATION DES BLEUETS !!! Savanier trouve Bard dans la surface qui remet sur Caci en une touche. Toujours en première intention, le Strasbourgeois trouve Kolo Muani au second poteau qui se jette pour marquer : 1-1 !

82' | Pendant ce temps-là, Kim Hagbum fait encore tourner en faisant sortir Ui-jo Hwang.

79' | Voici les deux derniers changements côté français. Thauvin cède sa place à Bard, Kalulu est remplacé par Doukouré.

78' | Le boulet de canon de Savanier ! Après une petite percée, le Montpelliérain arme de l'extérieur du pied et le ballon passe juste à côté du poteau ! C'était chaud !

76' | Très attendu pour son retour sous un maillot bleu, Thauvin déçoit dans cette partie. L'ancien Marseillais a du mal à faire la différence dans son couloir droit et ses centres sont parfois imprécis.

73' | Carton jaune pour le joueur des Girondins de Bordeaux Ui-jo Hwang, qui a laissé traîner sa jambe sur Bernardoni.

71' | Le chrono tourne et les Bleuets n'arrivent pas à égaliser. Ce sont même les Sud-Coréens qui font le jeu depuis l'ouverture du score.

69' | Sylvain Ripoll réalise quatre changements. Michelin, Tousart, Nordin et Gignac sortent. Pembélé, Beka Beka, Kolo Muani et Mbuku entrent en jeu.

67' | La parade de Bernardoni devant Dong-gyeong Lee ! Bien servi plein axe, le numéro 11 sud-coréen frappe directement du gauche mais le portier tricolore s'envole pour détourner en corner !

65' | Sylvain Ripoll peut effectuer six changements dans cette partie mais pour le moment, le sélectionneur des Bleuets ne compte pas apporter de sang neuf.

63' | BUUUUUUUUUT POUR LA COREE DU SUD ! Le numéro 9 Chang-hoon Kwon se présente face à Bernardoni et trompe la vigilance du gardien français après une petite course ! 1-0 pour les locaux !

61' | La décision est prise et le penalty est confirmé par l'arbitre central !

59' | PENALTY pour la Corée du Sud !! Alors que les Bleuets réclament une faute sur Nordin dans l'entrejeu, le numéro 10 Dong-jun Lee est lancé et Sagnan, largement en retard dans la surface, concède ce penalty... Reste désormais à savoir si l'arbitre reviendra à la faute avec l'aide de la VAR.

58' | Belle séquence côté français après plusieurs passes. Mais encore une fois, dans le dernier geste, la précision n'est pas au rendez-vous et Gignac se manque.

54' | Côté droit, Savanier se charge d'un corner et cherche la tête de Kalulu au premier poteau. Les Sud-Coréens s'imposent dans les airs et le ballon est renvoyé.

52' | Cette seconde période est hachée par plusieurs fautes et le rythme est retombé. Les Bleuets poussent mais la défense adverse ne craque pas.

49' | Auteur d'une faute sur Yun-sung Kang, Michelin est averti par l'arbitre.

48' | Le coup-franc tiré par Thauvin n'a rien donné et les joueurs de Sylvain Ripoll ont rapidement remis le pied sur le ballon.

46' | Coup de sifflet de l'arbitre pour une faute sur Savanier le long de la ligne de touche. Les Bleuets vont pouvoir jouer un coup-franc intéressant.

Début de la seconde période ! A noter que Kim Hagbum a réalisé quelques changements à la pause.

Mi-temps sur ce score nul et vierge entre la Corée du Sud et l'équipe de France Espoirs ! Les Bleuets, plus entreprenants, ont eu quelques opportunités mais ces derniers n'ont pas été très précis dans le dernier geste.

45'+1 | Enorme opportunité pour les Bleuets ! Sur un centre, Nordin reçoit le cuir plein axe au niveau du point de penalty mais le Stéphanois se rate. Derrière, Thauvin arme du gauche mais Bum-keun Song est sur la trajectoire !

45' | Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période.

45' | Thauvin ! Plein axe, le numéro 14 français trouve un petit espace pour frapper au milieu de trois adversaires. Son tir rase le poteau opposé !

44' | Carton jaune pour Dong-hyun Kim après une semelle sur Nordin qui avait fait la différence côté gauche.

42' | Très souvent trouvé côté sud-coréen, le joueur du Valencia CF Kang-in Lee fait mal aux Bleuets.

39' | La belle frappe de Savanier ! Pris par plusieurs jours, Nordin arrive à centrer et la Corée du Sud repousse mais le ballon revient sur Thauvin qui sert Savanier en retrait. Le Montpelliérain voit sa frappe passer de peu à côté !

38' | Bien positionné dans sa surface, Sagnan peut tranquillement écarter le danger sur un centre venu de la droite. La charnière centrale française est solide dans cette partie.

35' | Attention à ce coup-franc joué en deux temps joué par la Corée du Sud. Le Bordelais Ui-jo Hwang est trouvé mais son coup de tête n'inquiète pas Bernardoni.

33' | Bum-keun Song étant légèrement avancé, Le Fée tente un lob depuis la ligne médiane. Le ballon part bien mais termine derrière le but sud-coréen.

32' | Servi par Kalulu dans l'entrejeu, Gignac fixe la défense pour ensuite frapper à l'entrée de la surface. Son tir du droit termine en tribunes.

30' | C'est l'heure de la pause fraîcheur puisqu'il fait plus de 30 degrés et les joueurs ont besoin de boire. Le score est toujours de 0-0.

29' | La tête puissante de Thauvin ! Sur ce coup-franc tiré par Savanier, Thauvin vient couper la trajectoire au premier poteau avec un bon coup de casque mais le cadre se dérobe !

28' | Faute sur Tousart à l'entrée de la surface. Bon coup-franc à suivre pour les Bleuets.

27' | Titulaire côté gauche, Nordin est très actif depuis le coup d'envoi. L'ailier de l'AS Saint-Etienne montre de belles choses.

24' | Très belle action française avec cette ouverture de Thauvin dans la surface vers Le Fée. Ce dernier cherche Gignac en une touche mais la transmission est mauvaise et Bum-keun Song peut capter le ballon.

21' | Les Bleuets ont clairement la main mise sur ce match grâce à une belle agressivité à la récupération mais les Sud-Coréens ont quelques opportunités également car les joueurs de Sylvain Ripoll laissent quelques espaces derrière eux.

20' | La tentative lointaine de Thauvin ! Le ballon circule très bien dans les pieds français et côté droit, Thauvin contrôle avant de repiquer dans l'axe et frapper. Son tir à ras de terre passe de peu à côté !

17' | Quelle occasion pour Gignac et les Bleuets ! Pas attaqué côté droit, Michelin adresse un long centre à destination de Gignac, oublié au second poteau. Le capitaine français place sa tête qui termine sur le montant et sur le second ballon, le numéro 10 ne trouve personne dans l'axe en poussant le cuir...

14' | Le coup de tête de Dong-hyun Kim ! Sur ce corner joué à deux, le numéro 8 sud-coréen est trouvé dans la surface et tente sa chance de la tête, mais Bernardoni est sur la trajectoire ! La première occasion est donc pour les locausx.

13' | Très belle défense du Strasbourgeois Caci qui vient contrer Won-sang Um dans son couloir. Corner à suivre pour la Corée du Sud.

12' | Venu aider Savanier qui avait lancé le pressing, Nordin se blesse légèrement en heurtant Kang-in Lee, mais il se relève finalement quelques instants plus tard.

9' | Quel retour de Savanier sur Kang-in Lee ! Le Montpelliérain est revenu défendre juste devant sa surface pour tacler et stopper une offensive adverse.

7' | Les Sud-Coréens ont enfin l'occasion de poser le pied sur le ballon. Hwang est alors lancé dans le dos de la défense tricolore mais Bernardoni avait anticipé et dégage vite le ballon.

6' | Hwang et ses partenaires pressent toujours dans la camp français mais les Bleuets sont précis et réussissent à sortir le ballon proprement. Il y a de la qualité technique sur la pelouse.

4' | Après une belle récupération de Tousart, Savanier hérite du cuir et décale Thauvin sur la droite. L'ancien Phocéen centre vers Gignac au second poteau mais la défense sud-coréenne écarte le danger dans les airs.

3' | Les latéraux français jouent assez haut sur la pelouse et Michelin est cherché dans la profondeur mais le ballon termine en sortie de but. Joueurs, les locaux relancent court.

1' | Dès le début, les Sud-Coréens mettent en place un bon pressing et Sagnan obtient une faute au niveau de sa surface. Bernardoni va pouvoir dégager.

Coup d'envoi de la partie !

Avant-match

12h56 | Place aux hymnes avec pour débuter La Marseillaise. Et si on a vu du public lors de l'Euro 2020 notamment, il n'y aucun supporter dans l'enceinte aujourd'hui. Pour rappel, le public ne sera pas non plus présent aux JO.

12h55 | Les vingt-deux acteurs arrivent sur la pelouse. Sachez que le coup d'envoi là-bas sera donné à 20h, et donc 13h en France.

12h45 | Pour cette rencontre amicale, les hommes de Sylvain Ripoll évolueront en blanc. A noter que c'est André-Pierre Gignac qui portera le brassard de capitaine.

12h41 | Voici le XI de départ des Bleuets, qui vont donc débuter en 4-3-3.

12h37 | Les compositions sont tombées et du côté de la France, Sylvain Ripoll a choisi un 4-3-3 avec Thauvin et Gignac devant, et Savanier dans l'entrejeu notamment.

Corée du Sud : Bum-keun Song - You-hyeon Lee, Tae-uk Jeong, Sang-min Lee, Yun-sung Kang - Seung-won Jeong, Dong-hyun Kim, Kang-in Lee - Chang-hoon Kwon, Ui-jo Hwang, Won-sang Um

France : Paul Bernardoni - Anthony Caci, Pierre Kalulu, Modibo Sagnan, Clément Michelin - Téji Savanier, Lucas Tousart, Enzo Le Fée - Florian Thauvin, André-Pierre Gignac, Arnaud Nordin

12h35 | Après avoir été éliminée en quarts de finale de l'Euro U21 par les Pays-Bas (1-2), l'équipe de France Espoirs doit se racheter aux Jeux Olympiques. Il faut donc bien se préparer et la victoire semble impérative face à la Corée du Sud pour faire le plein de confiance.

12h30 | Bienvenue en Corée pour suivre en live commenté ce match de préparation aux Jeux Olympiques entre la Corée du Sud et l'équipe de France Espoirs ! Le coup d'envoi de la rencontre sera donné aux alentours de 13h !