PSG : le groupe pour le déplacement à Monaco

Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Louis II pour y affronter l'AS Monaco (match à suivre en direct commenté sur notre live). Un choc princier qui intervient quatre jours avant le choc face au RB Leipzig en Ligue des champions. A l'occasion de cette rencontre comptant pour la onzième journée de Ligue 1, Thomas Tuchel emmène un groupe de 21 joueurs en Principauté.

Le technicien allemand devra cependant se passer des services d'Herrera, Draxler, Gueye, Kehrer et Bernat blessés. Mauro Icardi et Marco Verratti poursuivent de leur côté leur travail de reprise. A noter également la présence de Neymar et Kylian Mbappé dans le groupe parisien.

Le groupe du PSG

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs : Mitchel Bakker, Colin Dagba, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa, Marquinhos

Milieux : Danilo Pereira, Bandiougou Fadiga, Leandro Paredes, Timothée Pembélé, Rafinha, Kays Ruiz

Attaquants : Angel Di Maria, Moïse Kean, Kylian Mbappé, Neymar, Pablo Sarabia