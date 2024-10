L’Angleterre est totalement folle d’Angel Gomes

Pas forcément le joueur le plus médiatique de Ligue 1, Angel Gomes s’est néanmoins affirmé comme une référence à son poste dans le championnat de France. Formé à Manchester United et arrivé librement à Lille à l’été 2020, Angel Gomes s’est affirmé progressivement comme un indiscutable du côté des Nordistes. Auteur de 123 matches pour 9 buts et 19 passes décisives avec les Dogues, il est désormais international anglais, lui qui avait été international U21 et vainqueur de l’Euro dans cette catégorie d’âge en 2023 sous les ordres de Lee Carsley. Ce dernier qui est l’actuel sélectionneur par intérim de l’Angleterre compte sur lui depuis septembre dernier et l’a déjà utilisé à 3 reprises. Titulaire ce dimanche contre la Finlande (3-1), il a particulièrement impressionné.

Auteur d’une passe décisive pour Jack Grealish en début de match, Angel Gomes a livré 80 minutes de qualité contre la Finlande et a été particulièrement mis en lumière par la presse anglaise. «Belle passe décisive lorsqu’il a glissé le ballon derrière la défense finlandaise pour ouvrir le score. Coupable d’avoir perdu la possession tôt dans le match, ce qui a donné lieu à une occasion pour Topi Keskinen, mais il a accepté ses erreurs avec son style» a noté le Telegraph tout en lui accordant un 7/10. Même appréciation de la part de The Independant qui a écrit ceci : «il a rattrapé une passe bâclée en début de match pour fournir une passe décisive merveilleuse à Grealish, avec une courbe serrée à l’entrée de la surface. Il n’aurait pas dû être laissé de côté contre la Grèce et a montré pourquoi. Il offre ce qui manque souvent à l’Angleterre.»

La Premier League est déjà sur le coup

Après la rencontre, Angel Gomes ne pouvait d’ailleurs pas contenir sa joie : «j’ai travaillé toute ma vie pour arriver ici. Je veux laisser une trace. Je veux montrer ce que je peux faire. Je suis simplement reconnaissant envers Lee de m’avoir donné cette opportunité. Je grandis au sein de l’équipe. Jouer pour l’Angleterre est un immense honneur pour moi.» Réussisant 97 passes sur 100 dans cette rencontre et apportant une créativité au jeu anglais qui a parfois manqué, Angel Gomes a marqué des points et les compliments fusent.

«Il aurait été intéressant de voir Angel Gomes jouer contre la Grèce. On peut voir à quel point il était à l’aise face à un adversaire de ce niveau comme la Finlande. Gomes est capable de créer quelque chose à partir de rien. J’espère qu’il pourra jouer plus de matchs contre une meilleure opposition pour que nous puissions voir à quoi il ressemble vraiment» a notamment lâché Ian Wright sur ITV Sport. Enchaînant deux convocations de suite avec les Three Lions, Angel Gomes prend désormais une autre dimension au sein de la Perfide Albion. Le joueur en fin de contrat à l’été 2025 plaît en Premier League avec Liverpool, Tottenham et surtout Newcastle sur les rangs. Il va donc falloir bien profiter d’Angel Gomes en Ligue 1 cette saison…