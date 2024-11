Real Madrid : Kylian Mbappé touche bien un salaire astronomique

En tête de la grille salariale au Paris Saint-Germain, après sa prolongation en 2022, Kylian Mbappé l’est également au Real Madrid. Le contrat signé par l’attaquant français, lors de son arrivée chez les Merengues cet été, doit lui permettre de toucher 36 millions d’euros bruts par an, bonus inclus, selon Ramon Alvarez de Mon, journaliste à RadioMarca. Le Bondynois est devant David Alaba et ses 22,5 millions d’euros.

La suite après cette publicité

D’après le journaliste espagnol, le club madrilène a pu proposer un tel montant au Français grâce aux départs de Toni Kroos, qui gagnait environ 20 millions d’euros par saison, de Joselu, qui touchait deux millions d’euros, et de Nacho Fernandez, dont le contrat lui garantissait des émoluments allant jusqu’à dix millions d’euros par an. De plus, le club a économisé des fonds grâce à Luka Modrić, qui a accepté de diviser son salaire par deux lors de sa dernière prolongation de contrat. Le Croate est passé de 24 à 12 millions d’euros.