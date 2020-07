OM : Amavi évoque le possible rachat du club

L’Olympique de Marseille se fera-t-il racheter ou non, c’est la question que tout le monde se pose en ces derniers temps après les récentes déclarations de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi. Interrogé dans les colonnes de la Provence ce matin, le défenseur latéral gauche de l’OM Jordan Amavi s’est exprimé au sujet d’un possible rachat du club et ne semble pas réellement étonné par tout cet engouement. «C’est Marseille ! Encore une fois, même quand ça va, il se passe toujours quelque chose».

Habitué aux rumeurs au sein du club phocéen, l’international francais préfère lui se concentrer sur la saison qui l’attend.« Mais nous on se concentre sur la saison, on ne calcule pas trop, on est dans notre cocon, on pense au groupe, on continuera d’avancer, ça ne changera rien à nos objectifs.» Une chose est sûre, si l’OM a des objectifs élevés pour le moment, ils pourraient l’être d’autant plus si un rachat était effectué.