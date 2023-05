Deux Français parmi les 20 joueurs les plus valorisés du monde !

La suite après cette publicité

Qui sont les joueurs les plus valorisés de la planète football ? Chaque année, la question revient sur le tapis et chaque année, l’Observatoire du football (CIES) nous apporte sa réponse. Dans sa lettre hebdomadaire, l’organisme a établi son classement sur la base de 74 ligues et 1229 clubs. Et sans surprise, les têtes d’affiche sont bien connues.

Buteur hier contre Manchester City (1-1) et auteur d’une saison remarquable avec le Real Madrid (23 réalisations et 21 passes décisives en 51 matches), Vinicius Junior (22 ans) occupe la première place de ce classement, à égalité avec Kylian Mbappé (24 ans, PSG) avec une valeur marchande estimée à 250 M€. Ces deux-là devancent l’autre star mondiale du ballon rond, Erling Haaland (22 ans, Manchester City).

2 Français dans le top 20

Candidat au Ballon d’Or avec ses 51 buts inscrits en 47 rencontres, le Norvégien est évalué à 200 M€. Tout comme celui qui est annoncé en partance pour le Real Madrid, l’Anglais Jude Bellingham (19 ans, Borussia Dortmund). Vient ensuite la révélation anglaise d’Arsenal, Bukayo Saka. A 21 ans, le Gunner possède une valeur marchande de 150 M€. Ils sont d’ailleurs sept au total à être évalués à ce prix-là.

En plus de Saka figurent en effet Pedri (20 ans, FC Barcelone), Gavi (18 ans, FC Barcelone), Rodrigo (22 ans, Real Madrid), Federico Valverde (24 ans, Real Madrid), Phil Foden (22 ans, Manchester City) et Jamal Musiala (20 ans, Bayern Munich). Côté français, il fait descendre jusqu’à la 15e place pour trouver le très polyvalent Eduardo Camavinga (20 ans, Real Madrid). L’ancien Rennais, recruté pour 35 M€, en vaut aujourd’hui trois fois plus (100 M€). Enfin, Aurélien Tchouaméni (23 ans, Real Madrid) et William Saliba (22 ans, Arsenal) occupent les 25e et 26e rangs (80 M€).

