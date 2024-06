Euro 2024 : le Danemark est fou de rage contre l’Allemagne et l’arbitrage !

Ce fut un drôle de match, avec cette interruption forcée par les conditions climatiques très défavorables. Une belle anedcdote que les supporters des deux équipes pourront raconter à leurs proches, même si on imagine que du côté danois, on est reparti du stade avec la mine des mauvais jours. Effectivement, les Danois ne sont pas passés loin de faire un gros coup, avec ce but annulé à la 50e minute de jeu qui aurait donné un sacré avantage à la formation du nord de l’Europe.

Mais sur l’action, l’ancien Lyonnais Joachim Andersen était légèrement hors-jeu. Très légèrement même, puisque les images fournies par la réalisation ont montré que la position illégale du défenseur danois s’est jouée à quelques pointures de crampons… Deux minutes plus tard, il a en plus eu le malheur de toucher le ballon de la main dans sa surface, offrant le penalty permettant à Kai Havertz d’ouvrir le score. En l’espace de 2 minutes, on est donc passé du 1-0 pour le Danemark à un 1-0 pour l’Allemagne.

Les Danois pestent contre la VAR

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont dénoncé un arbitrage maison. Et le sélectionneur danois Kasper Hjulmand est aussi de cet avis, puisqu’il a poussé un énorme coup de gueule après le match. « Je veux féliciter l’Allemagne, nous avons été sous pression pendant les quinze premières minutes, on était en mode survie. Après, cela a été plus équilibré, mais ce match a été décidé par deux décisions de la VAR. Pour notre but cela se joue à un centimètre, j’ai la photo ici, ce n’est pas comme ça qu’on doit utiliser la VAR. Et moins d’une minute plus tard, il y a ce penalty accordé à l’Allemagne. Je n’en peux plus de ces décisions ridicules sur les mains. On ne peut pas demander à nos défenseurs de courir sans utiliser leurs bras quand même. Dans cette situation, il n’y a rien d’anormal, il saute et il se prend le ballon dans le bras. Je parle rarement de l’arbitrage mais là, cela a clairement décidé le cours du match. C’est frustrant, très frustrant pour mon équipe. Si on avait mené 1 à 0, cela aurait tout changé. Le foot, cela ne devrait pas être ça », a-t-il lancé.

« Julian Nagelsmann m’a dit qu’il n’y avait pas penalty. Il pense leur but, qui a été refusé en raison d’un coup franc, aurait dû être maintenu en début de match. Et puis il a dit qu’il n’y avait pas penalty. Il a également dit que l’arbitre était mauvais », a pour sa part confié Andersen. « C’est fou. Marquer en premier et être au-dessus de… Et quoi deux minutes plus tard ? Ensuite, ils obtiennent un penalty et marquent. C’était un coup de poing dans le ventre », a déclaré Pierre-Emile Hojbjerg après le match. Sale soirée pour le Danemark…