La demi-finale de Coupe du Roi marquée par de vives tensions entre supporters

Grâce à deux buts ses deux frères Williams, Inaki (13e) et Nico (42e), puis d’un dernier de Gorka Guruze (61e), l’Athletic Bilbao s’est facilement qualifié pour la finale de la Coupe du Roi aux dépens de l’Atlético de Madrid (3-0). La fête était sur le terrain et dans les tribunes, mais pas aux abords de San Mamés. D’après Enrique Cerezo, le président du club madrilène, des supporters de son club ont été agressés dans un bar-restaurant de Bilbao. Certains ont été transportés à l’hôpital dans un état grave.

« Ils ont été attaqués par des gens de l’Athletic Bilbao. Nous venons au football pour gagner des amis. On ne peut pas permettre cela. Cela s’est passé dans un bar-restaurant, c’était sérieux. Ils sont à l’hôpital et nous attendons des nouvelles. Personne ne vient ici pour tuer ou mourir » a assuré Enrique Cerezo a assuré sur la Movistar Plus+.