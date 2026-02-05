Real Madrid : un joueur est très énervé

Le Real Madrid fait face à un nouveau problème en interne. Effectivement, dans les dernières heures du mercato, on a appris que Fran Garcia avait scellé son départ à Bournemouth. Mais au tout dernier moment, la direction merengue a fait tomber l’opération à l’eau, et le latéral gauche de 26 ans est donc resté du côté de la capitale espagnole.

Comme l’explique la Cadena SER, le joueur est très énervé. Pas dans les plans d’Alvaro Arbeloa, il comptait sur ce départ en Premier League pour se relancer et jouer, et sait qu’à Madrid, il va devoir se contenter des miettes, étant derrière Camavinga et Carreras dans la hiérarchie à son poste. Certes, ce n’est pas un cadre du vestiaire, mais son mécontentement est un nouveau problème à gérer pour Alvaro Arbeloa…