PSG : Presnel Kimpembe lâche ses vérités sur son état de santé

Écarté des terrains depuis février 2023 et sa rupture du tendon d’achille droit, Presnel Kimpembe (29 ans) n’a toujours pas rejoué. Entre rechutes et opérations chirurgicales, le défenseur central était revenu dans le groupe… avant de très vite retourner à l’infirmerie ces dernières semaines. Absent des derniers matches, il ne figure même plus dans les derniers communiqués médicaux du Paris Saint-Germain. Ce qui a de quoi étonner.

La suite après cette publicité

Avant PSG-OL, Luis Enrique avait été mystérieux concernant son défenseur central : «non, je n’ai aucune idée de son retour, c’est un cas très différent. Ça fait deux ans qu’il ne joue pas de façon continue. Il a eu deux rechutes de deux blessures différentes. Ce serait très risqué de penser à accélérer son processus. C’est la charge de travail et ses entraînements qui indiqueront son évolution», avait expliqué le manager parisien, qui l’a encore écarté contre Saint-Etienne, ce dimanche soir (20h45).

Presnel Kimpembe se sent «très, très bien en ce moment»

Ce dimanche, Presnel Kimpembe est sorti du silence à propos de son actuel état de santé. Au micro de RTL pour évoquer principalement le départ de Didier Deschamps à la tête des Bleus en 2026, il s’est d’abord montré prudent concernant son avenir en équipe de France : «l’important est de retrouver des minutes avec mon club, prendre du plaisir et redevenir performant. Car sans être performant, on ne peut pas rêver de l’équipe de France. Il n’y a pas tant de temps de cela, j’espère être au Mondial 2026, mais il faut être réaliste. », a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

Avant d’ajouter un message très flou sur son retour avec le PSG. «Je me sens très, très bien en ce moment, sinon on ne m’aurait pas entendu. Mon retour arrive bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu comme cela. Les gens me connaissent et savent que je suis le soldat que je suis. Je serai de retour quand ce sera le moment. Je suis patient et j’attends le bon moment», ajoute le Parisien… qui ne semble donc pas perturbé par des problèmes physiques au vu de sa réponse…

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un premier but de Dembele face à Saint-Etienne vous rapporte jusqu’à 391€ (cote à 4,35).

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - ASSE sur DAZN