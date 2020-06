Real Madrid : le message touchant de Marco Asensio

La suite après cette publicité

Hier, le Real Madrid a facilement disposé de Valence (3-0). une rencontre marquée par le doublé très remarqué de Karim Benzema. Mais pas seulement. Blessé au genou en juillet 2019, Marco Asensio (24 ans) a fait son grand retour sous le maillot merengue presque un an plus tard. Et quel retour ! Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, l’Espagnol a marqué le deuxième but madrilène sur son premier ballon touché.

Elu symboliquement homme du match par LaLiga, Asensio a fait part de sa joie d’être enfin de retour sur les prés. « Ça fait plusieurs mois que j’attendais ce moment. Ce fut d’innombrables jours de travail, de sacrifice et de persévérance. Je dédie ce but à toutes les personnes qui m’ont aidé et qui m’ont accompagné durant toute ma longue période de convalescence. Le sourire est de retour ! », a-t-il posté sur son compte Twitter.