Betis : mais que devient Elyaz Zidane ?

C’est un choix fort qu’a fait Elyaz Zidane (18 ans) l’hiver dernier. Barré par la concurrence chez les U19 d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid, il a fait le choix de filer en Andalousie, au Betis. Bien qu’il n’ait pas (encore) été intégré à l’équipe première du club sévillan, c’est déjà un premier pas en avant pour lui, puisqu’il a déjà débuté avec l’équipe B du club en quatrième division, au niveau semi-pro, et affronte ainsi des joueurs adultes lorsqu’il est convoqué avec la formation réserve de l’équipe de Nabil Fekir.

La suite après cette publicité

Tout d’abord, une des raisons de son départ du Madrid, en plus de la quête de temps de jeu, c’est de pouvoir se montrer pour continuer d’être sélectionné en Equipe de France. Pari réussi, puisqu’il a été sélectionné par Bernard Diomède pour le Tour Élite des U19 à la mi-mars. Il a démarré la troisième et dernière de ces rencontres face à la Lituanie (défaite 2-0) et est entré en cours de jeu lors des deux matchs précédents, pendant lesquels les jeunes tricolores ont assuré leur qualification pour le prochain Euro de la catégorie.

À lire

Le Betis a pris sa décision pour Nabil Fekir

Le Betis est ravi

En club, ça se passe plutôt bien pour lui aussi. Il alterne entre l’équipe B du Betis, avec qui il a disputé 3 rencontres, et les U19 andalous, avec qui il a foulé la pelouse à 7 reprises. Ses prestations sont convaincantes, surtout pour un joueur arrivé en cours de saison dans une équipe où énormément de joueurs évoluent ensemble depuis leur plus jeune âge. Défenseur plutôt costaud mais habile et technique malgré son mètre 94, il s’inscrit à merveille dans la philosophie de jeu de l’écurie sévillane. Les échos qui viennent de Séville sont plutôt positifs d’ailleurs, et sa polyvalence - latéral gauche, il peut aussi jouer en défense centrale - est plutôt appréciée. Il y a tout de même eu quelques accidents de parcours, comme ce match face à Orihuela fin février, où il a provoqué un pénalty et été expulsé au passage, permettant à l’adversaire de gagner 1-0 dans les dernières minutes de la partie.

La suite après cette publicité

Pas de quoi refroidir la confiance accordée par le staff et la direction du Betis, puisqu’il avait été de nouveau titularisé dès son retour de suspension. Non-utilisé lors des deux derniers matchs du Betis en raison de son départ en sélection, il est fort probable qu’il soit de nouveau titulaire dimanche prochain face à Marbella. Avant d’envisager un début avec l’équipe A du Betis ? C’est peut-être encore trop tôt, mais pour l’instant et en attendant de voir les plans finaux du Betis pour lui, le plus jeune des Zidane a du temps de jeu et pourrait revenir à Madrid l’été prochain avec un CV convaincant pour postuler à une place au sein du Real Madrid Castilla…