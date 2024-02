FC Barcelone : les 15 pépites de La Masia sur qui repose l’avenir du club

Pour beaucoup de clubs en pleine crise financière, faire appel au centre de formation est en quelque sorte un dernier recours, une fois qu’il n’y a plus d’autre option. Du côté du FC Barcelone, il serait injuste de dire que les Catalans misent sur leurs jeunes parce qu’ils n’ont pas d’autre choix, puisque La Masia a toujours été au coeur du projet. Mais il est vrai que ces derniers mois, face à l’impossibilité de faire venir de grands joueurs, Xavi a dû compter sur les jeunes pousses du centre un peu plus que ce qui était prévu au départ. Et tout indique que dans les mois à venir, on continuera de voir de nouveaux visages juvéniles porter le maillot blaugrana à Montjuic ou sur les autres pelouses de première division.

Le quotidien AS fait ainsi le point sur ces nouvelles têtes que les fans du Barça et de la Liga en général risquent de découvrir rapidement. Lamine Yamal ou Fermin Lopez, qu’on a déjà bien pu voir à l’oeuvre, ne sont logiquement pas cités. En revanche, Marc Guiu, qu’on a déjà pu voir en équipe première est mentionné. L’attaquant de 18 ans est un véritable tueur devant, mêlant qualités physiques et talent naturel de buteur, et est le 9 le plus prometteur à être sorti de La Masia depuis longtemps. Hector Fort, latéral gauche de 17 ans, a aussi débuté sous les ordres de Xavi et semble avoir toutes les cartes en main pour suivre les traces de son aîné Alejandro Baldé. Pau Cubarsí, le défenseur central de 17 ans, a aussi eu plusieurs opportunités de démontrer son talent avec les A et les Barcelonais se frottent déjà les mains.

Du très beau monde

Viennent ensuite d’autres joueurs qui n’ont pas encore débuté. Dani Rodriguez, ailier droit feu follet et dribbleur, est considéré comme un des plus gros talents espagnols du moment. Le joueur de 18 ans a tout de même déjà pu s’entraîner avec les hommes de Xavi. Pau Prim, 17 ans, est lui présenté comme le futur Busquets, poste que les Catalans ont du mal à couvrir. Toujours au milieu, Marc Bernal n’a que 16 ans mais il joue déjà avec l’équipe B en D3. Un milieu puissant et buteur, avec un profil plutôt box to box, assez peu habituel au FC Barcelone. Noah Darvich, que le club est allé chercher en Allemagne, est un milieu offensif sur qui les dirigeants déposent beaucoup d’espoirs.

Ensuite, d’autres profils très jeunes et qui devraient d’abord évoluer avec les U19 ou les B quelques saisons avant de pouvoir envisager une place en A. C’est le cas de Diego Kochen, gardien que certains voient déjà en interne comme le remplaçant de Ter Stegen, alors qu’il n’a que 17 ans. En défense centrale, Andrés Cuenca, international espagnol U17 de 17 ans qui est aussi appelé à jouer en A sur le moyen-long terme. Mais c’est souvent au milieu qu’il y a le plus de talents à La Masia. Et une belle génération arrive, en plus des joueurs cités plus haut. Il y a Quim Junyent par exemple, 16 ans seulement mais déjà un cadre chez les U19. Juan Hernandez, 16 ans, était convoité par le PSG aussi et a un profil similaire à celui de Cesc Fabregas. Pedro Rodriguez (16 ans) et Guille Fernandez (15 ans) sont aussi des milieux qui pourraient être importants au club d’ici quelques années. Devant, Toni Fernandez et Oscar Gistau, qui n’ont que 15 ans, sont aussi des joueurs potentiellement intéressants à terme. Comme souvent, certains confirmeront, d’autres non, alors que des joueurs moins talentueux de base exploseront aussi, mais une chose est sûre, le Barça a un sacré vivier.